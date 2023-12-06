Алексей Железняков: «У Загитовой огромное количество съемок, рекламных контрактов, выступлений в шоу. Соединять это все с работой тренером будет очень сложно»

Алексей Железняков рассказал, почему Алине Загитовой будет сложно стать тренером.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала о намерении тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

« прошла хорошую, сильную школу группы Тутберидзе. Загитова всем этим пропиталась и знает, как работать профессионально и достойно. Задатки школы Тутберидзе дают ей огромный плюс, поэтому у Алины должно получиться. Как все будет в итоге – покажет время. В тренерской работе нужно терпение и постоянство, полное погружение в работу с головой.

Мы знаем, что Загитова – человек популярный, у нее огромное количество съемок, рекламных контрактов, выступлений в шоу. Соединять это все с работой тренером будет очень сложно. Алине нужно будет отказаться от всего, чтобы у нее получилось стать хорошим тренером и добиться результата. Нужно делать выбор, только тогда придет успех.

Но желание хорошее, я поддерживаю Алину в ее начинании. Пусть у нее все получится, она может передавать свой богатый спортивный опыт детям», – сказал хореограф.