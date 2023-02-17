Железняков о пении Загитовой: «В жизни нужно все попробовать, кроме наркотиков»

Теги светская хроника Алексей Железняков Алина Загитова Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков высказался о пении олимпийской чемпионки Алины Загитовой. 

«Я слышал, что она исполнила песню с Zivert, но не слышал самого исполнения.

Как отношусь к таким экспериментам? Девочки повзрослели, идут своей дорожкой. Это их личное право – пусть пробуют. Если это будет получаться хорошо и профессионально, пожалуйста.

Если нет – не надо даже соваться, потому что тебя все знают, как звезду фигурного катания и если ты берешься за что-то новое, то должен держать уровень и быть не хуже своего основного амплуа.

Я совершенно не против, что девочки чем-то увлекаются, пробуют. Я даже поддерживаю их. Им же хочется тоже какого-то движения, каких-то новых проектов.

Они еще молоды, да и в жизни нужно все попробовать, кроме наркотиков», – сказал Железняков. 

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36 комментариев

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scorp19
Точно ли всё нужно попробовать кроме наркотиков ? Тогда вопрос о съёмках в порно для Алинки остаётся открытым ?
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Irina037
Мне абсолютно не понравилось
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Rums67
Мне понравилось как исполнила Алина КРЕДО совместно с Zivert.
Более всего понравился куплет с припевом которые исполнила Алина
Огромное спасибо.
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Анна Беляева
Ответ kovfun-barrios
Т.е. Железняков поощряет каннибализм)) Хотя... Неудивительно, это же фигуристическое прокатство)) А по поводу наркотических препаратов пусть этот "тренер" из штаба Тутберидзе расскажет людям с 3-ей и 4-ой стадиями онкологических (рак различных органов и жидкостей (кровь) с оболочками (кожа)) заболеваний.
он вроде не говорил о лечении, даже паллиативном, к чему вы привели онкологию? Это не вопрос "попробовать", а неизбежная необходимость. Это раз. Два. Жизнь заставит, съедите и челвоечинки, и мир ваш, надеюсь, не рухнет. Из удовольствия и чистого любопытства себе подобных не едят: либо с голодухи, близкой к смертельной, либо по религиозным мотивам, когад никуда не деться, свои же камнями забьют, если откажешься.
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IrinaVS
У меня такое чувство, что большинство критиканов просто завидуют Алине, ее смелости мечтать и возможности реализовывать свои мечты. Алина подарила прекрасный номер на шоу, очень органично смотрелась на сцене в дуэте с Зиверт, и я не понимаю злобных выпадов в ее сторону, можно подумать она часовню сожгла.
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Karamazoff
Конечно, все. Кокорин вон считает, что зона - лучший учитель жизни, а не только съемки в порно!
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Natalia Solomakha
"По себе знаю, как трудно потом с них слезть, сам пытаюсь" - добавил Железняков и заплакал.
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IrinaVS
Ответ Natalia Bagaeva
Заметила, что большинство комментариев за первые 20 минут написаны от 1 лица мн ч.- с местоимением *МЫ*. Не пойму, откуда у нас столько королевских полукровок ? Слабо написать от себя? Поэтому прикрываемся мн числом? Кто вас уполномочил говорить от имени других, позвольте узнать😘
Так обычно говорят о себе люди, страдающие инфантилизмом и нарциссизмом.
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notafan
Ответ Magirani Navi
Читаешь комменты и поражаешься тому, насколько люди считают возможным ограничивать проявления другого человека – опять-таки, законные и вписывающиеся в рамки цензуры. Жаль, если все ваши инициативы окружающие обрубали на корню, но зачем это проецировать на тех, кому в жизни повезло больше? Может стоит пойти в обратном направлении и попробовать дать шанс самому себе, а не отрываться на других людях?
В качестве объяснения вспоминается либеральное ‘people ain’t no good’ или более прямолинейное и наше родное ‘Дебилы ***’ 🙂
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supepper
Ответ Товарищ Майор.
зага треш
ахахах
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Товарищ Майор.
Ответ supepper
Может, Алине начать сольную певческую карьеру под сценическим именем Алина Кринж?
зага треш
+2
-10
-8
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supepper
Может, Алине начать сольную певческую карьеру под сценическим именем Алина Кринж?
+4
-10
-6
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supepper
То, что Алина показала на сцене с Zivert, можно назвать модным сейчас словом "кринж". Мало того, что вокальные данные Алины совсем не ахти, так еще и двигалась она на сцене крайне неуклюже, неуверенно, деревянно. Это больше было похоже на дрыги на корпоративе. Ни женственности, ни изящества. Подавать себя на сцене Алина совершенно не умеет. Она была не в свой тарелке, на сцене она не знала, что делать, как себя вести, переигрывала, но ей хочется всем доказать, что у нее много талантов. Зрелище было нелепейшее. А еще уже не в первый раз замечаю, что такая яркая кричащая красная помада Алине не идёт: рот становится слишком большим. Просто сравните с макияжем, который у нее был в показалке, которую она там же катала: вот такой нейтральный тон помады совсем другое дело же.
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-8
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Gemma157
Ответ Askorbinka
Вас никто не заставляет слушать. Слушайте Медведеву, Самодурову, Косторную, Сотникову, Жулина, Рудковскую. Они тоже пели.
они все были лучше подготовлены, а самодурова и косторная еще и спели без фанеры. а когда не попадаешь в фанеру, корчишь гримассы, вместо танцевальных движений дрыгаешь ногами и руками это все производит гнетущее впечатление и погружают в негативные мысли..
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-6
-4
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alexander bakulin
Ответ Наталья Будаева
Комментарий удален модератором
за хамство в чёрный список отправляю. больше сотни загитовцев уже там сидит. добро пожаловать в компанию вам подобных
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ХавиГави_Паратрупер
"Потому что наркотики пробую я", добавил Железняков🌚
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ஹGrafLisik
Чтоб не пил, не курил
И цветы всегда дарил
В дом зарплату отдавал
Тещу мамой называл
Был к фигурке равнодушен
А в компании не скушен
И к тому же чтобы он
И красив был, и умен
+1
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Товарищ Майор.
да пусть зага поёт, но только одна и в ду́ше. чтобы никто не пострадал от её "пения"
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-9
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Наталья Будаева
Ответ alexander bakulin
песни и пляски загитовой мы на вкус пробовать отказываемся. продукт сей нам омерзителен.
Комментарий удален
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Товарищ Майор.
Ответ Captain_Noname
Единственное, что следует попробовать Загитовой в ближайшее время - это поумнеть
но это невозможно
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Natalia Bagaeva
Заметила, что большинство комментариев за первые 20 минут написаны от 1 лица мн ч.- с местоимением *МЫ*.
Не пойму, откуда у нас столько королевских полукровок ?
Слабо написать от себя?
Поэтому прикрываемся мн числом?
Кто вас уполномочил говорить от имени других, позвольте узнать😘
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
supepper
Мысль Железяки ясна: пробуйте новое, девочки, но держите уровень, чтоб без халтуры было.
+1
-6
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Залина Малина
Хорошо сказал😅
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Captain_Noname
Единственное, что следует попробовать Загитовой в ближайшее время - это поумнеть
+8
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Maturmalai
В жизни нужно все послушать, кроме Железнякова.
+6
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