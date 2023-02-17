Железняков о пении Загитовой: «В жизни нужно все попробовать, кроме наркотиков»
Хореограф Алексей Железняков высказался о пении олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
«Я слышал, что она исполнила песню с Zivert, но не слышал самого исполнения.
Как отношусь к таким экспериментам? Девочки повзрослели, идут своей дорожкой. Это их личное право – пусть пробуют. Если это будет получаться хорошо и профессионально, пожалуйста.
Если нет – не надо даже соваться, потому что тебя все знают, как звезду фигурного катания и если ты берешься за что-то новое, то должен держать уровень и быть не хуже своего основного амплуа.
Я совершенно не против, что девочки чем-то увлекаются, пробуют. Я даже поддерживаю их. Им же хочется тоже какого-то движения, каких-то новых проектов.
Они еще молоды, да и в жизни нужно все попробовать, кроме наркотиков», – сказал Железняков.
Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Более всего понравился куплет с припевом которые исполнила Алина
Огромное спасибо.
И цветы всегда дарил
В дом зарплату отдавал
Тещу мамой называл
Был к фигурке равнодушен
А в компании не скушен
И к тому же чтобы он
И красив был, и умен
Не пойму, откуда у нас столько королевских полукровок ?
Слабо написать от себя?
Поэтому прикрываемся мн числом?
Кто вас уполномочил говорить от имени других, позвольте узнать😘