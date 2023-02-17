Железняков о пении Загитовой: «В жизни нужно все попробовать, кроме наркотиков»

Хореограф Алексей Железняков высказался о пении олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Я слышал, что она исполнила песню с Zivert, но не слышал самого исполнения.

Как отношусь к таким экспериментам? Девочки повзрослели, идут своей дорожкой. Это их личное право – пусть пробуют. Если это будет получаться хорошо и профессионально, пожалуйста.

Если нет – не надо даже соваться, потому что тебя все знают, как звезду фигурного катания и если ты берешься за что-то новое, то должен держать уровень и быть не хуже своего основного амплуа.

Я совершенно не против, что девочки чем-то увлекаются, пробуют. Я даже поддерживаю их. Им же хочется тоже какого-то движения, каких-то новых проектов.

Они еще молоды, да и в жизни нужно все попробовать, кроме наркотиков», – сказал Железняков.

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