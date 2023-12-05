Ирина Роднина: «У Загитовой такой возраст, когда она может готовить себя к тренерской карьере. Пожелаю ей только успехов»

Ирина Роднина пожелала Алине Загитовой успехов в тренерской деятельности.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала о намерении тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«У нее такой возраст, когда она может готовить себя к тренерской карьере. Пожелаю ей только успехов в тренерской деятельности и работе в академии, которая будет в Казани. Будем следить за ее работой, а потом оценивать ее», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.