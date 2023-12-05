Ирина Роднина: «У Загитовой такой возраст, когда она может готовить себя к тренерской карьере. Пожелаю ей только успехов»

Теги Ирина Роднина Алина Загитова Фигурное катание

Ирина Роднина пожелала Алине Загитовой успехов в тренерской деятельности.

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 рассказала о намерении тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«У нее такой возраст, когда она может готовить себя к тренерской карьере. Пожелаю ей только успехов в тренерской деятельности и работе в академии, которая будет в Казани. Будем следить за ее работой, а потом оценивать ее», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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19 комментариев
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Что случилось?))С чего такая лояльность?)
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Ответ Евгений - 79
Комментарий скрыт
Алина привыкла пахать. Сама Тутберидзе сказала, что Алина пахала по 12 часов в день.
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Главное будут следить и оценивать)
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Алина победила даже Роднину!
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Не поспоришь
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ну надо же, от ненависти до пожеланий один шаг
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Ответ АНтошка
Главное будут следить и оценивать)
Это здесь на первых позициях - следить, оценивать.
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В пятницу, я готовлюсь к выходным. В выходные мне нужно хорошо отдохнуть.
В понедельник и вторник я втягиваюсь в работу.
В среду я быстро справляюсь с делами, и в четверг плавно сбавляю рабочий ритм.
И это я не Олимпийский чемпион
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Наверное, боялись, что Алина возвратится в спорт, на соревнования, поэтому радуются, к тому, что переходит на тренерскую работу
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Ответ Марина Юрьевна
Что случилось?))С чего такая лояльность?)
как же они мечтают убрать Алину со льда, наступив себе на горло будут сейчас желать успехов, чтоб только не отсвечивала, не верю в их добрые помыслы
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Ответ Arzu0203
как же они мечтают убрать Алину со льда, наступив себе на горло будут сейчас желать успехов, чтоб только не отсвечивала, не верю в их добрые помыслы
А она выступает на льду?
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Ответ Ритт
Сама Роднина хвалит. Вот это гос.поддержка у Алины или крыша. В жизни важно иметь нужных друзей. Впередродная!
А где похвала то? Гос. поддержка эо у другой девочки
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Ответ Большой Влад
Кажется, многие карманы набиты. Или, может быть, нужные карманы наполняются.
У вас, видимо, жизненное кредо всё решать через карман
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Ответ Наталья Будаева
Наверное, боялись, что Алина возвратится в спорт, на соревнования, поэтому радуются, к тому, что переходит на тренерскую работу
Если вы не шутите, напишите хоть чего боялись?)))
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