Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Находимся в коммуникации с Алиной, смотрим тренерские кадры, собираем инфраструктурную и организационную схему»

Теги Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Определилось расположение школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, на какой стадии находится проект.

«Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города.

Сейчас сформировали полностью техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией проектных решений. Я думаю, что в начале года, в январе-феврале, проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение.

В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить. Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему», – сказал Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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4 комментария
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Для принятия таких важных решений им следует советоваться с таким великим умом, как Алина.
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Алина на четвереньках будет бегать по новому центру и всех пугать. Будьте осторожны.
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Всӗ по делу и на высшем уровне. Раз Казань взялась, то школа Алины Загитовой со временем станет одной из лучших.
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