Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Находимся в коммуникации с Алиной, смотрим тренерские кадры, собираем инфраструктурную и организационную схему»

Определилось расположение школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, на какой стадии находится проект.

«Мы с на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города.

Сейчас сформировали полностью техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией проектных решений. Я думаю, что в начале года, в январе-феврале, проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение.

В планах начать весной стройку, в течение года завершить, чтобы, как мы говорили, к осени проект запустить. Сейчас мы с Алиной находимся в коммуникации, она приедет, смотрим тренерские кадры, собираем не только инфраструктурную, но и организационную схему», – сказал Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?