Анастасия Мишина: «Перед этапом в Казани мы работали со специалистом по актерскому мастерству»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Фигурное катание

Мишина рассказала, что они с Галлямовым работали над актерским мастерством перед соревнованиями.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Казани.

Пара получила баллы выше мирового рекорда за произвольную программу.

«Нам скучно работать над программой, ничего не меняя. Поэтому мы работали перед этапом в Казани со специалистом по актерскому мастерству.

Не обратили сразу внимание, что набрали баллы выше мирового рекорда. Но нам приятно», – сказала фигуристка. 

5 комментариев

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tanya_1111
Прекрасно вы поработали, Настенька.
+6
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Аврора кубик
Молодцы ребята!!! Прекрасный прокат!!! Удачи))
+6
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chespo
Отличное выступление, молодцы!
+3
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ОлесяОлеська
Нам тоже приятно и рады за Мишек. Настроение у ребят отличное.
Актёрского мастерства у Насти хватает, умеет передавать стиль программы и игрой тела и очаровательной улыбкой.
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Tytti
Поздравляю! Удачи!
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