Анастасия Мишина: «Перед этапом в Казани мы работали со специалистом по актерскому мастерству»
Мишина рассказала, что они с Галлямовым работали над актерским мастерством перед соревнованиями.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Казани.
Пара получила баллы выше мирового рекорда за произвольную программу.
«Нам скучно работать над программой, ничего не меняя. Поэтому мы работали перед этапом в Казани со специалистом по актерскому мастерству.
Не обратили сразу внимание, что набрали баллы выше мирового рекорда. Но нам приятно», – сказала фигуристка.
Актёрского мастерства у Насти хватает, умеет передавать стиль программы и игрой тела и очаровательной улыбкой.