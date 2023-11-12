Анастасия Мишина: «Перед этапом в Казани мы работали со специалистом по актерскому мастерству»

Мишина рассказала, что они с Галлямовым работали над актерским мастерством перед соревнованиями.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Казани.

Пара получила баллы выше мирового рекорда за произвольную программу.

«Нам скучно работать над программой, ничего не меняя. Поэтому мы работали перед этапом в Казани со специалистом по актерскому мастерству.

Не обратили сразу внимание, что набрали баллы выше мирового рекорда. Но нам приятно», – сказала фигуристка.