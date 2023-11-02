Яна Рудковская: «Не смотрела интервью Тутберидзе и не собираюсь. Мне этот персонаж не интересен»

Яна Рудковская заявила, что не смотрела интервью Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию дала интервью Леониду Слуцкому в рамках проекта «Коммент.Шоу».

«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж не интересен», – сказала продюсер и супруга Евгения Плющенко.

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