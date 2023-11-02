Яна Рудковская: «Не смотрела интервью Тутберидзе и не собираюсь. Мне этот персонаж не интересен»

Теги Яна Рудковская Этери Тутберидзе Фигурное катание

Яна Рудковская заявила, что не смотрела интервью Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию дала интервью Леониду Слуцкому в рамках проекта «Коммент.Шоу».

«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж не интересен», – сказала продюсер и супруга Евгения Плющенко.

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55 комментариев

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Ебздрогыч
Персонаж это вы, Яночка, и все ваше реалити-шоу. А интервью брали у заслуженного и титуловеннейшего тренера России
+55
-3
+52
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Savardus
Мне интересны только бабки, скандалы и хайп - добавила Яна
+38
-3
+35
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Метро
Три дня я гналась за вами, что бы сказать, как вы мне безразличны (с)
+34
-3
+31
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Wintersun
Уверен посмотрела.
+25
-1
+24
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Artemon1302
😂😂😂Не хватает интеллекта даже держать лицо
+22
-2
+20
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Anna
Дамочка, а вы вообще кто, чтобы заслуженного тренера "персонажем" называть?
+22
-3
+19
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Грязный лютик
Ещё бы. Лучше тут будет писать под несколькими никами. Ванессы, например. И шаблонными фразами про "фееричное шоу" , "рукоплещут Саше", "прима". А, ещё "купается в любви поклонников".
+17
-2
+15
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Флер де Лис
Ответ Wintersun
Уверен посмотрела.
С муженьком, причем.
+15
-1
+14
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ретроградный меркурий
Ага, неинтересно, как цыгану до коней
+16
-3
+13
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Tatiana Klm
Наконец-то пропал интерес)
+14
-1
+13
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Oleandra
Как-будто Этери ждёт от них ответов)
+14
-3
+11
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Izolyator
Она ошиблась, персонаж это Гном Гномыч)))
+12
-2
+10
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Renki
Смотри, какой важный курица...🙊
+11
-2
+9
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Svetmel
Не верю! (Станиславский))
+10
-1
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Флер де Лис
Ответ Белла
На их шоу полным полно народа, Саша звезда
Перелогинься, Ян
+10
-2
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shab71
Кто ещё тут персонаЖ....
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BVB 09
Ответ Флер де Лис
С муженьком, причем.
И гномычем
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Белла
Старушка в мини-игре юбке ведущая, еле стоящая на коньках очень профессионально, говорит ещё хуже, а недавно советы давала Алине, что не её это петь
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
назвала тренера олимпийских чемпионок персонажем,так и запишем
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Коэн Варвар
Не знаю как это называется теперь, но раньше это называлось хамством
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Назар Игорь
Особа достойная своего супруга.
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Katerina Sunny
Яна такая Яна, всегда успеет рассказать о своём шоу.
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Elenavasilevna
Стоило тогда и так громко заявлять?))))
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Флер де Лис
Ответ Renki
Смотри, какой важный курица...🙊
Да, был у нее такой наряд на одной из каких-то дурацких муз. премий. Стало мемом. В инете фото валяются.
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Melnikov1968
Это естественно. Кто Тутберидзе и кто(где) Рудковская?
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