Министр спорта Татарстана о подборе тренеров для школы Загитовой: «Алина будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет»

Теги сборная России Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова будет подбирать тренеров для своей школы в Казани.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

– Есть какие‑то новости по Дворцу спорта в Казани?

– Сформировано техническое задание. Сейчас уже делаем проект. Думаю, постараемся сфорсировать: либо к концу года, либо к началу следующего у нас уже будет проектно‑сметная документация. И будем дальше стараться его построить.

– Сроки сдачи теперь понятны?

– Как мы уже говорили, в течение следующего года. Вопрос только в том, как будет складываться финансовая ситуация, и сколько это будет стоить. Как видите, сегодня все дорожает, к сожалению. Тем более лед.

Но мы нашли золотую середину, можно сказать. Хотелось побольше, мы это соптимизировали немного. На выходе будет какая‑то цена вопроса. Даже озвучим ее, нет проблем. Потом будем думать, как это сделать. Может, с федеральным бюджетом, или каких‑то инвесторов даже привлечем под арену. Пока идем по плану.

Алина будет лицом арены?

– Нет, не просто лицом. Она занимается ей. Мы с ней в контакте, у нее есть команда людей, которые с нами занимались проектом. Параллельно мы занимаемся еще сборкой самой схемы. Например, сейчас есть определенные видения по тренерским кадрам. Все же это основное в школе. Загитова будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет.

Изначально договорились, что она будет вникать в процесс, а не просто отдала имя. В общем, у нас складываются хорошие и конструктивные отношения пока, – сказал Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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20 комментариев

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Михаил Опякин
Будет думать сутки через трое
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Большой Влад
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Я не могу себе представить, чтобы Алина руководила придорожным фруктовым ларьком, не говоря уже о школе фигурного катания, руководила тренерами.
+21
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БезызбежноНаКрасный
Дядя жжотЪ.

Интересно, доживём ли мы до момента, когда обладательница бш начнёт заниматься чем-то полезным?
И тем, что ей реально по силам?

ПДД будет учить, хотя бы постфактум после покупки прав.

Речью действительно заниматься - опять-таки, хотя бы постфактум после одаривания титулами "лучшей ведущей".

Тренироваться, чтобы на льду в шоу нормально выглядеть, а не вот это вот всё.

Книжки читать (без картинок).

На занятия в вуз ходить и реально учиться.
+21
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edart84
Звезда занята тик-токами и понтами.
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Давай Так
Вахтёрша.
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Nachalnik
Про моментики забыли спросить
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Sky Smoker
Потрясающе......
Мне лично будет очень любопытно глянуть, как без соответствующего образования Алина будет делать подборку кадров. Хотя может, у нее талант и чуйка на нужных людей, как у Этери. Только Этери под себя кадры собирала, под свою плотную, активную работу и своё руководство. А Алине надо думать, как организовать процесс так, чтобы всё работало без неё, без, эмоций, её вахтового руководства.
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Лев Бабенко
Девушка без соответствующего образования (хотя бы на тренера в условном Лесгафта отучиться) будет менее подкована в вопросе, чем среднестатистический школьный физрук.

Если это частная школа, то пусть хоть миллион тренеров подбирает самостоятельно, вопросов нет.

Но если это на бюджетные деньги, то почему такой важный вопрос поручают столь неквалифицированному кадру? Неужели во всем министерстве спорта Татарстана не нашлось более подходящего кандидата на эту должность?
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Анатолий Magicbrain
Вам придется встать в очередь за вахтой диджейства, псевдоведущей и прочими
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Елена Уварова
Ответ БезызбежноНаКрасный
Дядя жжотЪ. Интересно, доживём ли мы до момента, когда обладательница бш начнёт заниматься чем-то полезным? И тем, что ей реально по силам? ПДД будет учить, хотя бы постфактум после покупки прав. Речью действительно заниматься - опять-таки, хотя бы постфактум после одаривания титулами "лучшей ведущей". Тренироваться, чтобы на льду в шоу нормально выглядеть, а не вот это вот всё. Книжки читать (без картинок). На занятия в вуз ходить и реально учиться.
Золотые слова. Как же все в точку сказано.
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Девушка Безимени
вахтерша))
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Фут.Боль
Соц.пакет будет? А вредность?
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Утренняя Аврора
Загитова будет заниматься подбором тренеров. Вы серьезно? Для маститых тренеров она есть и будет ученицей. Чтоб они поехали в Татарстан, надо обладать огромным авторитетом и плюшками. А так, им и на насиженных местах хорошо. Если привлечет молодых ( скорее так и будет), то когда результаты будут неизвестно. А без результатов это просто популяризация фк. Но, и это, неплохо, конечно.
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Viks
«Алина будет заниматься этим. --- Ха-ха-ха! Безызбежно?
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Viks
"Может быть, каким‑то вахтовым методом" --- Министр Татарии фантазёр?
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Большой Влад
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