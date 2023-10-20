Министр спорта Татарстана о подборе тренеров для школы Загитовой: «Алина будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет»
Алина Загитова будет подбирать тренеров для своей школы в Казани.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
– Есть какие‑то новости по Дворцу спорта в Казани?
– Сформировано техническое задание. Сейчас уже делаем проект. Думаю, постараемся сфорсировать: либо к концу года, либо к началу следующего у нас уже будет проектно‑сметная документация. И будем дальше стараться его построить.
– Сроки сдачи теперь понятны?
– Как мы уже говорили, в течение следующего года. Вопрос только в том, как будет складываться финансовая ситуация, и сколько это будет стоить. Как видите, сегодня все дорожает, к сожалению. Тем более лед.
Но мы нашли золотую середину, можно сказать. Хотелось побольше, мы это соптимизировали немного. На выходе будет какая‑то цена вопроса. Даже озвучим ее, нет проблем. Потом будем думать, как это сделать. Может, с федеральным бюджетом, или каких‑то инвесторов даже привлечем под арену. Пока идем по плану.
– Алина будет лицом арены?
– Нет, не просто лицом. Она занимается ей. Мы с ней в контакте, у нее есть команда людей, которые с нами занимались проектом. Параллельно мы занимаемся еще сборкой самой схемы. Например, сейчас есть определенные видения по тренерским кадрам. Все же это основное в школе. Загитова будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет.
Изначально договорились, что она будет вникать в процесс, а не просто отдала имя. В общем, у нас складываются хорошие и конструктивные отношения пока, – сказал Леонов.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?
Интересно, доживём ли мы до момента, когда обладательница бш начнёт заниматься чем-то полезным?
И тем, что ей реально по силам?
ПДД будет учить, хотя бы постфактум после покупки прав.
Речью действительно заниматься - опять-таки, хотя бы постфактум после одаривания титулами "лучшей ведущей".
Тренироваться, чтобы на льду в шоу нормально выглядеть, а не вот это вот всё.
Книжки читать (без картинок).
На занятия в вуз ходить и реально учиться.
Мне лично будет очень любопытно глянуть, как без соответствующего образования Алина будет делать подборку кадров. Хотя может, у нее талант и чуйка на нужных людей, как у Этери. Только Этери под себя кадры собирала, под свою плотную, активную работу и своё руководство. А Алине надо думать, как организовать процесс так, чтобы всё работало без неё, без, эмоций, её вахтового руководства.
Если это частная школа, то пусть хоть миллион тренеров подбирает самостоятельно, вопросов нет.
Но если это на бюджетные деньги, то почему такой важный вопрос поручают столь неквалифицированному кадру? Неужели во всем министерстве спорта Татарстана не нашлось более подходящего кандидата на эту должность?
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