Елена Бережная: «Думаю, у Загитовой не будет сложностей с открытием школы. Главное, чтобы было большое количество качественного льда»

Теги сборная России Елена Бережная Алина Загитова Фигурное катание

Елена Бережная считает, что Алине Загитовой помогут с запуском своей школы.

– Я думаю, что у нее никаких сложностей с этим не будет. Раз анонсировали открытие школы, значит, будут люди, которые помогут. Главное, чтобы было большое количество качественного льда для работы с детьми. Это очень важно.

– Поиск денег – это самая большая проблема?

– Это очень непростая задача. Но, наверняка, у них уже есть спонсоры, которые заинтересованы.

– Загитовой всего 21 год. Сможет ли она в столь раннем возрасте контролировать свою школу?

– Это все будет происходить при помощи взрослого и опытного человека. В 21 год еще нельзя осознать все задачи и ответственность таких больших проектов, – сказала олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002.  

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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8 комментариев

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Лиана
Очень хочется журналистам услышать негативные комментарии в адрес Загитовой, раз решили открыть школу значит это нужно кому то больше Загитовой
+6
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Маргарита В Сафронова
Своя школа — это очень серьёзно. Вопрос решается на министерском уровне, всӗ будет лучшего качества. У Алины богатый личный опыт и крепкая закалка. Она справится. Удачи!
+4
0
+4
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