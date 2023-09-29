Елена Бережная: «Думаю, у Загитовой не будет сложностей с открытием школы. Главное, чтобы было большое количество качественного льда»

Елена Бережная считает, что Алине Загитовой помогут с запуском своей школы.

– Я думаю, что у нее никаких сложностей с этим не будет. Раз анонсировали открытие школы, значит, будут люди, которые помогут. Главное, чтобы было большое количество качественного льда для работы с детьми. Это очень важно.

– Поиск денег – это самая большая проблема?

– Это очень непростая задача. Но, наверняка, у них уже есть спонсоры, которые заинтересованы.

– Загитовой всего 21 год. Сможет ли она в столь раннем возрасте контролировать свою школу?

– Это все будет происходить при помощи взрослого и опытного человека. В 21 год еще нельзя осознать все задачи и ответственность таких больших проектов, – сказала олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?