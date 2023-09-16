Тамара Москвина: «Оценю дебют Галлямова в медиафутболе нормально. Он не получил красной карточки, молодец»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александр Галлямов Чисто Питер Фигурное катание

Тамара Москвина оценила дебют Александра Галлямова в медиафутболе.

20 августа фигурист выступил за клуб футбольной Медиалиги «Чисто Питер». Он играет на позиции нападающего. 

«Перед вами заслуженный тренер по футболу!» – пошутила Москвина

«Оценю дебют Галлямова в медиафутболе нормально. Он не получил красной карточки, молодец.

Все это делается в рамках эмоциональной разрядки. Мы ведь и делали номер с мячами на льду, чтобы поддержать интерес общественности к футболу», – сказала тренер. 

«Галлямову надо набирать футбольную форму. Он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно». Радимов об игре фигуриста в Медиалиге

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1 комментарий

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ice_victory
Как же я люблю наимудрейшую Тамару Николаевну! Долгих счастливых лет ей! И гладкого льда всем ее воспитанникам!
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+5
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