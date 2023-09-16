Тамара Москвина: «Оценю дебют Галлямова в медиафутболе нормально. Он не получил красной карточки, молодец»

Тамара Москвина оценила дебют Александра Галлямова в медиафутболе.

20 августа фигурист выступил за клуб футбольной Медиалиги «Чисто Питер». Он играет на позиции нападающего.

«Перед вами заслуженный тренер по футболу!» – пошутила .

«Оценю дебют в медиафутболе нормально. Он не получил красной карточки, молодец.

Все это делается в рамках эмоциональной разрядки. Мы ведь и делали номер с мячами на льду, чтобы поддержать интерес общественности к футболу», – сказала тренер.

«Галлямову надо набирать футбольную форму. Он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно». Радимов об игре фигуриста в Медиалиге