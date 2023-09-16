Тамара Москвина: «Оценю дебют Галлямова в медиафутболе нормально. Он не получил красной карточки, молодец»
Тамара Москвина оценила дебют Александра Галлямова в медиафутболе.
20 августа фигурист выступил за клуб футбольной Медиалиги «Чисто Питер». Он играет на позиции нападающего.
«Перед вами заслуженный тренер по футболу!» – пошутила Москвина.
«Оценю дебют Галлямова в медиафутболе нормально. Он не получил красной карточки, молодец.
Все это делается в рамках эмоциональной разрядки. Мы ведь и делали номер с мячами на льду, чтобы поддержать интерес общественности к футболу», – сказала тренер.
«Галлямову надо набирать футбольную форму. Он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно». Радимов об игре фигуриста в Медиалиге
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