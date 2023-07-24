Алина Загитова: «Многие хейтеры говорят: вот, она ходит в брендах, что она себе позволяет. Даже иногда чуть-чуть стыдно ходить, признаюсь»

Алина Загитова рассказала, как помогла отдать кредиты своим родителям.

– Я безумно благодарна родителям, если бы не они, думаю, ничего бы не получилось. Представляете, брать кредиты, не понимая, на что. Непонятно, попадет ли твой ребенок в юниорскую сборную вообще. Столько непоняток, а они все равно верили в меня и надеялись. <...>

Лень у детей всегда присутствует. Потом только понимаешь, для чего тебе это нужно. Это как раз к вопросу – не подвести своих родителей.

Я тогда не осознавала этого, потому что многое от меня утаивалось. Спокойно себе жила, думала, что все прекрасно. Уже потом понимала, когда подслушивала какие-то разговоры, что надо как-то серьезней к этому отнестись.

Тренеры все время говорили: вот смотри, если ты сейчас поработаешь – у тебя будет вот это и это, и ты сможешь помочь тем-то и тем-то. Я все это впитывала и думала: вот, реально, я могу помочь своим родителям. У меня есть шанс, надо его не...

– Профукать.

– Мягко говоря. И это меня мотивировало.

– А вот эта скромность, она связана с тем, что больше с семьей делилась и копить продолжала?

– Ну, кредиты оставались, это не 100 тысяч, даже не 200 и не 300.

– Понятно, я знаю, сколько стоит фигурное катание и вообще жизнь в Москве.

– В любом случае родители копили деньги, я пыталась помочь родителям закрыть эти кредиты. Да и не было такой задачи – что-то себе купить. Конечно, я смотрела и думала: вот, я тоже хочу... Но приоритеты были другие. И потом уже, когда все восстановилось, в плюс пошла семья...

– У тебя появилось новое хобби – шопинг.

– Шопинг, да. На самом деле сейчас многие хейтеры говорят: вот, она ходит в брендах, что она себе позволяет.

– На что заработала, то и позволяет.

– Люди этого не понимают. Насколько это было тяжело. Поэтому иногда даже чуть-чуть стыдно ходить в брендах, признаюсь, – рассказала олимпийская чемпионка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.