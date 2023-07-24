Загитова о том, как попала в ДТП: «Улетели в кювет, навстречу летела фура и так занеслась, что нас перевалило. Я в счастливой рубашке родилась»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала об автомобильной аварии, в которую попала вместе с мамой.

«Я все время ездила на сборы в Агрыз, к одному тренеру, который на удочке учил меня правильно прыгать. А от Ижевска до Агрыза ехать час. И каждый раз меня мама возила туда-обратно. 

И был момент, когда мы с мамой улетали в кювет и машина переворачивалась, потому что был ливень, дождь, ничего не видно, дороги ужасные, узкие.

Мама боялась. Навстречу фура летела и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило... Я в счастливой рубашке, получается, родилась», – сказала фигуристка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале. 

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4 комментария

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chespo
У Загитовой уникальный путь, девочка из провинции из простой семьи уговорила родителей, приехала в Москву, жила с бабушкой в съемной однушке, и за короткой срок благодаря своему таланту, работоспособности и целеустремленности смогла стать звездой мирового ФК и выиграть все золото. Такое вряд ли кто повторит, история Алины - просто как готовый сценарий для фильма.
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