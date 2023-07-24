Загитова о том, как попала в ДТП: «Улетели в кювет, навстречу летела фура и так занеслась, что нас перевалило. Я в счастливой рубашке родилась»

Алина Загитова рассказала об автомобильной аварии, в которую попала вместе с мамой.

«Я все время ездила на сборы в Агрыз, к одному тренеру, который на удочке учил меня правильно прыгать. А от Ижевска до Агрыза ехать час. И каждый раз меня мама возила туда-обратно.

И был момент, когда мы с мамой улетали в кювет и машина переворачивалась, потому что был ливень, дождь, ничего не видно, дороги ужасные, узкие.

Мама боялась. Навстречу фура летела и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило... Я в счастливой рубашке, получается, родилась», – сказала фигуристка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.