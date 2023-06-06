Морис Квителашвили: «Благодарен российской школе фигурного катания, где научился всему, что я умею и показываю на протяжении 25 лет»

Теги НОК Грузии мужское катание Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Морис Квителашвили поблагодарил российскую школу фигурного катания после завершения карьеры.

Федерация фигурного катания Грузии накануне объявила, что 28-летний Квителашвили ушел из спорта.

«Дорогие друзья, коллеги и мои преданные болельщики! Наступил момент к которому, рано или поздно приходит каждый профессиональный спортсмен – это приостановка своей соревновательной деятельности.

Именно приостановка для того, чтобы дать передышку своему организму, от ежедневных нагрузок, которые в противном случае могут привести к некоторым нежелательным последствиям. Но, честно говоря, продумав и взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что момент осознания данного решения – наступил.

Уверяю вас, это не слова выжатого, как лимон, спортсмена – это слова человека, у которого в пороховницах достаточно пороха, ведь дальше предстоит сделать еще достаточно много всего. А дальше, уверен, что «Everything will be fine!»

Я благодарен судьбе, что на протяжении всей моей спортивной карьеры был окружен такими замечательными людьми, благодаря которым мне посчастливилось побывать на двух Олимпиадах, на шести чемпионатах мира и Европы, многочисленных международных турнирах, посетив несколько десятков стран в разных уголках планеты.

Спасибо моим тренерам – Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу за совместное многолетнее сотрудничество.

Ну и конечно же, благодарен российской школе фигурного катания, где закладывалась основа моей спортивной карьеры и где научился всему, что я умею и показываю на протяжении двадцати пяти лет.

Особая благодарность президенту Федерации фигурного катания Грузии г-же Мариам Гиоргобиани за проделанную колоссальную работу, благодаря которой были завоеваны исторические медали на самых престижных соревнованиях.

Также спасибо Национальному олимпийскому комитету и Министерству спорта Грузии за поддержку нашей команды и каждого спортсмена в отдельности.

Не могу не отметить и заслугу наших уважаемых журналистов, которые очень тщательно и старательно освещали нюансы нашей спортивной деятельности для многочисленной аудитории красивейшего вида спорта – фигурного катания.

Отдельной строкой хочется поблагодарить моих преданных болельщиков и подписчиков, поддержку которых я чувствовал на каждом соревновании не только на трибунах, но и в трогательных комментариях в социальных сетях.

Спасибо всем, мы еще увидимся!» – написал Квителашвили.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание

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15 комментариев

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Lapo Elkann
Морис вперед, вамос , гоу, цин, форца и т. д
Ничего не вечно, только наш характер всегда с нами. А по характеру Морис самый атмосферный спортсмен, так что люди всегда будут тянуться к нему.
Всего наилучшего в любых начинаниях.
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Olga.t
Морис любимчик всех фигуристов и душа Хрустального, самый добрый и весёлый фигурист.
Удачи и, возможно, возвращения в большой спорт.
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Kareglazaya
Ответ 22somebody22
Я так понимаю,что место в новом ледовом дворце Тутберидзе ему обеспечено.
А почему бы и нет. С системой подготовки он знаком, тренеры наверняка ему доверяют. Да и другие спортсмены в группе хорошо его знают.
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Галина Александрова
Морис💖💖💖!!!
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Додик Аксель
Спасибо и Морису за его выступления, настрой и хорошее отношение в коллективе. Будем рады вновь увидеться.
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Светлана Менова
Журналистов неплохо подстебнул =)))
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Brokkoli
Трудное верное решение, успехов в новых проектах желаю тебе. Кстати, если Авер решит позвать Мориса в полумертвый ЛП, это будет весело
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Tatiana Klm
Ответ Brokkoli
Трудное верное решение, успехов в новых проектах желаю тебе. Кстати, если Авер решит позвать Мориса в полумертвый ЛП, это будет весело
Что-то мне подсказывает, что Морис уже по полной занят в шоу Татьяны Навки)
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Katerina Sunny
Морис тоже только приостанавливает.
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Адриана
Морис- душка, добрейший парень, удачи тебе !
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Юра Плисецкий
Успехов Морису во всех начинаниях.
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Syndycate
Морис теперь хорошенько так присосется к нашим шоу)
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22somebody22
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Ответ Kareglazaya
А почему бы и нет. С системой подготовки он знаком, тренеры наверняка ему доверяют. Да и другие спортсмены в группе хорошо его знают.
Да я не против,если честно.Работу тяжело без связей найти.
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