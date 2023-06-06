Морис Квителашвили: «Благодарен российской школе фигурного катания, где научился всему, что я умею и показываю на протяжении 25 лет»

Морис Квителашвили поблагодарил российскую школу фигурного катания после завершения карьеры.

Федерация фигурного катания Грузии накануне объявила, что 28-летний Квителашвили ушел из спорта.

«Дорогие друзья, коллеги и мои преданные болельщики! Наступил момент к которому, рано или поздно приходит каждый профессиональный спортсмен – это приостановка своей соревновательной деятельности.

Именно приостановка для того, чтобы дать передышку своему организму, от ежедневных нагрузок, которые в противном случае могут привести к некоторым нежелательным последствиям. Но, честно говоря, продумав и взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что момент осознания данного решения – наступил.

Уверяю вас, это не слова выжатого, как лимон, спортсмена – это слова человека, у которого в пороховницах достаточно пороха, ведь дальше предстоит сделать еще достаточно много всего. А дальше, уверен, что «Everything will be fine!»

Я благодарен судьбе, что на протяжении всей моей спортивной карьеры был окружен такими замечательными людьми, благодаря которым мне посчастливилось побывать на двух Олимпиадах, на шести чемпионатах мира и Европы, многочисленных международных турнирах, посетив несколько десятков стран в разных уголках планеты.

Спасибо моим тренерам – Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу за совместное многолетнее сотрудничество.

Ну и конечно же, благодарен российской школе фигурного катания, где закладывалась основа моей спортивной карьеры и где научился всему, что я умею и показываю на протяжении двадцати пяти лет.

Особая благодарность президенту Федерации фигурного катания Грузии г-же Мариам Гиоргобиани за проделанную колоссальную работу, благодаря которой были завоеваны исторические медали на самых престижных соревнованиях.

Также спасибо Национальному олимпийскому комитету и Министерству спорта Грузии за поддержку нашей команды и каждого спортсмена в отдельности.

Не могу не отметить и заслугу наших уважаемых журналистов, которые очень тщательно и старательно освещали нюансы нашей спортивной деятельности для многочисленной аудитории красивейшего вида спорта – фигурного катания.

Отдельной строкой хочется поблагодарить моих преданных болельщиков и подписчиков, поддержку которых я чувствовал на каждом соревновании не только на трибунах, но и в трогательных комментариях в социальных сетях.

Спасибо всем, мы еще увидимся!» – написал Квителашвили.

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