Алина Загитова: «Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять»
Алина Загитова сообщила, что защитила курсовую работу.
Фигуристка учится на факультете журналистики в РАНХиГС.
«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада», – сказала Загитова.
фанаты Загитовой могут следить за ней в телеграм-канале её, посмотрят, порадуется, расскажут ей какая она супер-пупер и вообще пуп земли, он зачем это тащить сюда?
Ладно, Загитова провела мастер-класс там, Загитова показала номер показательный, но блин, защитила курсовую? Вы серьезно вообще?
Поздравления от нас, рады за тебя. Молодчинка!
Целеустремлённый человек все равно добивается своих целей. Удачи в дальнейшем!
Алина сдаёт сессию , совсем недавно, прилетев с отдыха морского . Болельщики очень рады ее видеть в Инсте и приветствовать в Москве.
А публикуют новости редакторы , к ним и вопросы .
Претензии надо выражать хейтерам . Сложно их здесь не увидеть .
А ЕМ и так всю спортивную карьеру Леван прицеплял к Загитовой, якобы ЕМ была конкурентка, которая и близко в то время не была к успехам Загитовой , три года даже на ФГП не бывала . Очень выгоден всегда проигрывавшей Загитовой , ЕМ этот придуманный ЗагиМед .
Вот и сейчас не что похожее пытаетесь навязать , вытягивая имя ЕМ в медиасреду , классика жанра давно проверена ее Агентом .