Алина Загитова: «Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова сообщила, что защитила курсовую работу.

Фигуристка учится на факультете журналистики в РАНХиГС.

«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада», – сказала Загитова

 

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159 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
может кто-то сказать, какой смысл публиковать эту "новость" на сайте, да еще и на главной?

фанаты Загитовой могут следить за ней в телеграм-канале её, посмотрят, порадуется, расскажут ей какая она супер-пупер и вообще пуп земли, он зачем это тащить сюда?

Ладно, Загитова провела мастер-класс там, Загитова показала номер показательный, но блин, защитила курсовую? Вы серьезно вообще?
+107
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+70
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AlexFed
Ответ DonaldBrashear 2.0
может кто-то сказать, какой смысл публиковать эту "новость" на сайте, да еще и на главной? фанаты Загитовой могут следить за ней в телеграм-канале её, посмотрят, порадуется, расскажут ей какая она супер-пупер и вообще пуп земли, он зачем это тащить сюда? Ладно, Загитова провела мастер-класс там, Загитова показала номер показательный, но блин, защитила курсовую? Вы серьезно вообще?
Открываю раздел ФК: одна куда то прилетела, другая улетела, третью из вуза выгнали за прогулы, четвертая книгами торгует, пятая замуж выходит и вдруг тебя именно ЭТА новость смущает?
+61
-5
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Веселый грибочек
Ответ DonaldBrashear 2.0
может кто-то сказать, какой смысл публиковать эту "новость" на сайте, да еще и на главной? фанаты Загитовой могут следить за ней в телеграм-канале её, посмотрят, порадуется, расскажут ей какая она супер-пупер и вообще пуп земли, он зачем это тащить сюда? Ладно, Загитова провела мастер-класс там, Загитова показала номер показательный, но блин, защитила курсовую? Вы серьезно вообще?
В том-то и дело, что спорст не пишет о мастер-классах Алины Загитовой или ее выступлениях на льду, которые проходят с успехом. Также замалчивается другие успехи Алины. Про курсовую уже второй день пишут и привлекают целый десант "комментаторов",  которые строчат оскорбления в адрес трудолюбивого, достойного и успешного человека. Однако всё это пустая трата времени. Алина живет своей жизнью, стремится к новым достижениям, не обращает внимания на такие низкие проделки завистников, а главное -- не тратит свое время на пакости другим.
+46
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mr_ h2o
Ответ DonaldBrashear 2.0
может кто-то сказать, какой смысл публиковать эту "новость" на сайте, да еще и на главной? фанаты Загитовой могут следить за ней в телеграм-канале её, посмотрят, порадуется, расскажут ей какая она супер-пупер и вообще пуп земли, он зачем это тащить сюда? Ладно, Загитова провела мастер-класс там, Загитова показала номер показательный, но блин, защитила курсовую? Вы серьезно вообще?
За пару минут поздравлений больше, чем в большинстве видов спорта на чм. Конечно такое будут публиковать
+42
-12
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СемёнСемёныч
Приятно видеть человека, который доволен своими успехами. Такие люди всегда стремятся к большему и к лучшему.
Поздравления от нас, рады за тебя. Молодчинка!
+39
-9
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Светлана Толасова
Поздравляю Алину, молодчина и умница!!! Ещё раз желаю успехов в учёбе и не только!!!
+43
-17
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Пользователь Гугла
Ответ DonaldBrashear 2.0
может кто-то сказать, какой смысл публиковать эту "новость" на сайте, да еще и на главной? фанаты Загитовой могут следить за ней в телеграм-канале её, посмотрят, порадуется, расскажут ей какая она супер-пупер и вообще пуп земли, он зачем это тащить сюда? Ладно, Загитова провела мастер-класс там, Загитова показала номер показательный, но блин, защитила курсовую? Вы серьезно вообще?
ну, а как ты хотел, кушать всем хочется, вон ниже, ками показывает рынок в сеуле, и рассказывает что тут продают рыбу и одежду для собак и удивляется
+33
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Jane Earlosofical
любой, кто сдавал курсовую, поймёт Алину))))) как груз с плеч))
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zadonbasss
Хоть одна хорошая новость !!! От души поздравляю. Курсовая основана на реальных событиях, нет фальсификаций)
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Пользователь Гугла
так выглядит красивый и счасливый человек
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FS.Nika1
Умница, Алина!
Целеустремлённый человек все равно добивается своих целей. Удачи в дальнейшем!
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Веселый грибочек
Молодец, Алина! Поздравляю! Замечательная тема курсовой.💻📖📋 И такая счастливая Алина!😊🎓
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На Пекин
Поздравляю, теорию соединить с практикой это то, для чего нужны знания!
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chespo
Молодец, Алина, мало у кого из студентов курсовая основана на опыте своей работы. Дальнейших успехов и удачи во всем!
+26
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ЮИ
Ответ DonaldBrashear 2.0
может кто-то сказать, какой смысл публиковать эту "новость" на сайте, да еще и на главной? фанаты Загитовой могут следить за ней в телеграм-канале её, посмотрят, порадуется, расскажут ей какая она супер-пупер и вообще пуп земли, он зачем это тащить сюда? Ладно, Загитова провела мастер-класс там, Загитова показала номер показательный, но блин, защитила курсовую? Вы серьезно вообще?
Как зачем? Нагнать "футболистов", которые даже не знают кто это, но заплюсуют самый мерзкий комментарий... Как-то так. P.S. посмотрите число комментариев под прошлой новостью про курсовую и верхний комментарий.
+24
-2
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pravda87
Ответ Anton Miklin
Только что сдала?! В торговом центре?
Каждому свое: одна учится и сдает экзамены, вторая фотографируется рядом с МГУ.
+31
-9
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Неволяшка
Ответ aion
Комментарий удален модератором
Алина не в первый раз выкладывает что-то из университета, ибо бывает там почаще многих других из ФК. А самое главное это то, что Алина вряд ли вообще отслеживает новости о Медведевой, в запрещенной сети они уже давно заблокировали друг друга. Свои домыслы оставьте при себе.
+22
-1
+21
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Iririna
Все у Алины ладится и спорится!Поздравляю!Спортивный характер помогает и в учебе достигать успехов и конечных целей!
+24
-3
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olvl
Поздравляем Алину. Радость Алины и наша радость. Молодец и умница, при такой востребованности ещё и учиться - это нелегко. Но Алина человек ответственный.
+23
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AllaS
Ответ aion
Комментарий удален модератором
Совершенно верно новость о ЕМ устарела, ее давно отчислили с МГУ.
Алина сдаёт сессию , совсем недавно, прилетев с отдыха морского . Болельщики очень рады ее видеть в Инсте и приветствовать в Москве.
А публикуют новости редакторы , к ним и вопросы .
Претензии надо выражать хейтерам . Сложно их здесь не увидеть .
А ЕМ и так всю спортивную карьеру Леван прицеплял к Загитовой, якобы ЕМ была конкурентка, которая и близко в то время не была к успехам Загитовой , три года даже на ФГП не бывала . Очень выгоден всегда проигрывавшей Загитовой , ЕМ этот придуманный ЗагиМед .
Вот и сейчас не что похожее пытаетесь навязать , вытягивая имя ЕМ в медиасреду , классика жанра давно проверена ее Агентом .
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pravda87
Ответ Gemma157
Да, железный блат, он такой. Можно целое полугодие демонстрировать ножки на ЛП, боксировать, фехтовать, горшки лепить, петь под фанеру и стрип-пластикой заниматься, пускаться в чес с гастролями в рамках ледовых шоу. А потом еще месяца три загорать в Дубаях. А в конце курсовая сама себя сдаст..Студенты, которые честно изучают свою будущую профессию, извините-простите
Жене не помогли ни деньги, ни блат.
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Larsy_tan
Молодец, Алина! ❤️
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Charliz
Умница Алина!
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Александр Скворцов
И мы рады за тебя, Алинка! Дерзай, не взирая на хейтеров, у тебя всё получается! Дорогу осилит идущий!
+27
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Дмитрий Воронин777
Поздравляю! Молодец Алина, так держать! 💪✌Любим❤
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