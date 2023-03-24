Кимми Репонд: «Когда увидела оценки, была в шоке. Я в КиКе ужасно нервничаю – никогда же не знаешь, что там увидели судьи»

рассказала о волнении на дебютном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Потрясающие ощущения – счастлива, что удалось снова откататься чисто. Когда увидела оценки – просто была в шоке. Я вообще в кисс энд край ужасно нервничаю, гораздо больше, чем перед прокатом даже – никогда же не знаешь, что там увидели судьи.

Но это очень удачный для меня сезон, столько хороших прокатов – и большой прогресс в оценках. Значит, я работаю не зря – а я люблю себя покритиковать и покопаться, что я сделала не так. Но я обожаю кататься и тренируюсь не потому, что я «должна», я просто очень это люблю.

В следующем сезоне я окончательно перехожу во взрослые, так что с нетерпением жду взрослой серии Гран-при. Произвольную точно поменяю, а вот короткую, может, и оставлю

А вот что точно не собираюсь менять – так это мой тренерский штаб. Не устаю повторять, что счастлива, что меня тренирует моя сестра. Она невероятная, никогда ни к какому тренеру не уйду», – сказала швейцарская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

16-летняя модель – сенсационная медалистка Евро! Ее эмоции после оценок – пламя