Кимми Репонд: «Когда увидела оценки, была в шоке. Я в КиКе ужасно нервничаю – никогда же не знаешь, что там увидели судьи»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Швейцарии женское катание Кимми Репонд Фигурное катание

Кимми Репонд рассказала о волнении на дебютном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Потрясающие ощущения – счастлива, что удалось снова откататься чисто. Когда увидела оценки – просто была в шоке. Я вообще в кисс энд край ужасно нервничаю, гораздо больше, чем перед прокатом даже – никогда же не знаешь, что там увидели судьи.

Но это очень удачный для меня сезон, столько хороших прокатов – и большой прогресс в оценках. Значит, я работаю не зря – а я люблю себя покритиковать и покопаться, что я сделала не так. Но я обожаю кататься и тренируюсь не потому, что я «должна», я просто очень это люблю.

В следующем сезоне я окончательно перехожу во взрослые, так что с нетерпением жду взрослой серии Гран-при. Произвольную точно поменяю, а вот короткую, может, и оставлю

А вот что точно не собираюсь менять – так это мой тренерский штаб. Не устаю повторять, что счастлива, что меня тренирует моя сестра. Она невероятная, никогда ни к какому тренеру не уйду», – сказала швейцарская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

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4 комментария

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unknownman
Вторая Куракова. Только та после прокатов напоказ неадекватно веселится, а эта ревет и вскидывает руками.
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galik55
Кимми, когда будет обещенный триксель?
По 2А пока никак не тянет на то , что будет.
0
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unknownman
Чуть сестру не убила, поосторожней надо костями махать)
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Нурсултан Хамзаев
никогда же не знаешь, что там увидели судьи-, эта да помню где то ей за такой же прокат поснимали 10 - 15 баллов)
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