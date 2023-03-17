Елизавета Нугуманова: «Очень хотела бы снять документальный фильм про свою карьеру в спорте»

хотела бы снять документальный фильм о своей карьере.

Фигуристка ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

«Если бы про тебя сняли фильм, как бы он назывался?» – спросили Нугуманову. Она ответила: «Фигурное катание изнутри».

«Документальный фильм я бы очень хотела снять про свою карьеру в спорте», – добавила фигуристка.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США