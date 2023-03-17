Елизавета Нугуманова: «Очень хотела бы снять документальный фильм про свою карьеру в спорте»

Теги сборная России женское катание Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Елизавета Нугуманова хотела бы снять документальный фильм о своей карьере.

Фигуристка ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

«Если бы про тебя сняли фильм, как бы он назывался?» – спросили Нугуманову. Она ответила: «Фигурное катание изнутри». 

«Документальный фильм я бы очень хотела снять про свою карьеру в спорте», – добавила фигуристка.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

31 комментарий

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Gemma157
ждем фильм. не сомневаюсь, будет очень интересно. уверена, фильм о ее карьере получит оскара ☝
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EmperorNazer
Мне кажется, не существует в мире фигуристки, у которой несоответствие самомнения и реальной картины было бы таким же грандиозным, как у Лизы.
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Александр Шульгин
Самомнение конечно запредельное
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закрыт по беспределу
Полагаю, Рукавицыну там была бы отведена едва ли не главная роль.
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Kareglazaya
«Документальный фильм я бы очень хотела снять про свою карьеру в спорте»

И там бы она рассказала, как ее, главную звезду и надежду всея Руси, не взяли на Олимпиаду, как выбрали Туктамышеву вместо нее и самое главное - про коварного злодея тренера, пообещавшего ее уничтожить))) Ну и цирк!
Ей на НТВ нужно. Там любят показывать такие фильмы-сенсации))
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Ягун Ягунини
Лизу никак не отпустит(
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pele_kan
"Документальный фильм я бы очень хотела снять про свою карьеру в спорте. Если бы она была", - добавила фигуристка.
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Маргарита В Сафронова
Под названием "Как уйти от тренера в карьер".
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Brokkoli
От заниженной самооценки не страдает, конечно
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Hiro Nakamura
Ээ, стесняюсь спросить, и что там будет?
Инструкция, как считать себя звездой ФК, не привлекая внимания санитаров
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Алеся Ткаченко
Какая карьера?Чем она у Елизаветы такая замечательная что аж целый фильм снимать надо?Про вымышленные скандалы с тренером?Скандалов в ФК и без нее хватает
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pele_kan
короткий метр видимо
+3
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Pennywise
Что-то Лиза с жанром ошиблась. Тут должна быть не документалка, а фантастика.
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Ирина С
Наверное я посмотрела бы фильмы о карьере в фигурном катании таких фигуристов как Плющенко, Ягудин, Медведева, Загитова, Туктамышева, Ханю, Чен, Такахаси, Орсер... Кого-то ещё, кто так же ярко проявил себя в спорте. Но не думаю, что карьера Елизаветы Нугумановой будет кому-то интересна и может послужить примером для кого-нибудь.
+10
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Большое Путешествие Рузика
😂😂😂
+6
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Светлана Менова
Ахахах. 🤣 И что это будет за фильм? "Как я собиралась стать олимпийской чемпионкой, не выиграв ни одного значимого старта в России, а потом оболгала тренера, который меня приютил, когда все остальные отказались со мной работать из-за моего непомерного и ни чем не обоснованного ЧСВ"?
+15
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Николай Криницкий
Не давайте Нугумановой запрещённые препараты, впрочем и без них она неплохо фантазирует.
+8
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Товарищ Майор.
"Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть"
+8
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Happy_Kleo
Было бы ещё про что снимать)) Самомнение у Елизаветы конечно зашкаливает.
+10
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Katerina Sunny
Ответ Утренняя Аврора
Какая карьера, Лиза? Надо быть по крайней мере, ЧМ, ОЧ. Чтоб быть интересной людям. А так есть Тик-ток.Снимай, не хочу.
ТикТока как бы тоже уже год нет.
+1
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Lilia Sadykova
а у нее есть карьера в спорте?;)))
+16
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Alex1104
Не вопрос. Только снять фильм денег стоит, и не малых. А вот отобьется ли он?
+4
0
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Утренняя Аврора
Какая карьера, Лиза? Надо быть по крайней мере, ЧМ, ОЧ. Чтоб быть интересной людям. А так есть Тик-ток.Снимай, не хочу.
+20
-1
+19
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letochka
Карьеры, по большому счету, и не было, увы. А вот про "изнутри" - не сомневаюсь.
+12
-1
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nadenki
Чё фильм.Карьера должна быть круче и интереснее любого триллера,тогда и снимать не надо.Всё онлайн сможем наблюдать и наблюдаем,но не в этом клубе
+7
-1
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