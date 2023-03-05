Тарасова о том, будет ли работать комментатором на турнире по шоу-программам: «Мне об этом никто не говорил»
Татьяна Тарасова пока не знает, будет ли комментировать турнир по шоу-программам.
Накануне Тарасова заявила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.
Позже Дмитрий Губерниев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Первый канал не планировал приглашать Тарасову комментировать соревнования, но она будет работать на турнире по шоу-программам.
– Дмитрий Губерниев написал, что вы будете комментировать на турнире по шоу‑программам. Это так?
– Мне об этом никто не говорил, – сказала Тарасова.
Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей
«Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство! Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала. Я уважительно отношусь к работе тренеров и, главное, к работе спортсменов, юных спортсменов»
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Ничему человека жизнь не учит.
Ну осталась без работы, и хрен с ней. Надо уметь думать о последствиях.
Да и ТАТ, похоже, забыла, что живёт во время интернета и шаговой доступности информации.
От трансляций ее отстраняют не в первый раз, в этом сезоне как минимум в КПК.