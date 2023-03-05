Тарасова о том, будет ли работать комментатором на турнире по шоу-программам: «Мне об этом никто не говорил»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Дмитрий Губерниев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Тарасова пока не знает, будет ли комментировать турнир по шоу-программам.

Накануне Тарасова заявила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

Позже Дмитрий Губерниев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Первый канал не планировал приглашать Тарасову комментировать соревнования, но она будет работать на турнире по шоу-программам.

Дмитрий Губерниев написал, что вы будете комментировать на турнире по шоу‑программам. Это так?

– Мне об этом никто не говорил, – сказала Тарасова. 

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

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Татьяна Тарасова
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43%
Первый канал

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34 комментария

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Девочка с севера
Ответ Адриана
Татьяна Анатольевна, да отдыхайте уже, Вы уже своё отработали и заслужили отдых, зачем в столь преклонном возрасте ввязываться в скандалы, их и так по жизни было не мало, так хоть в старости отдохните спокойно.
Дак если ей журнализды названивают, а ума сменить номер уже не хватает 🤷‍♀️. Только взял бы "сынок" Лёша Ягудин да и помог 🤷‍♀️
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Девочка с севера
Ответ tull
Вас начнет пожилой хирург оперировать, ошибется, вы то же скажите - от старый, можно простить
Да хватит Вам со своими хирургами везде лезть!
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tanya_1111
Я бы хотела услышать ТАТ
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Gemma157
люди, которые закинули меня в черный список(полагаю, вы это прочитаете и узнаете себя), вы вообще зачем открываете мои комментарии и пишете мне? 😆
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spboksana
Ответ Девочка с севера
Да отстаньте вы уже от бабки!!! Дайте ей хоть под старость лет спокойно пожить. Что-то к Чайковской никто не пристаёт, тк та быстро укажет на место.
так в том и дело, что Чайковская быстро пошлет, а ТАТ, похоже, рада любому вниманию и всегда готова всё комментировать
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Адриана
Татьяна Анатольевна, да отдыхайте уже, Вы уже своё отработали и заслужили отдых, зачем в столь преклонном возрасте ввязываться в скандалы, их и так по жизни было не мало, так хоть в старости отдохните спокойно.
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Kareglazaya
Ответ Toba Door
Она больше двух слов не может связать, зачем людей нервировать, хотя у нас в ФК нет нормального комментатора, одни подлизы, которые только избранных членов командника называют олимпийскими чемпионами, а мг все игнорируют, очень уважаю Алексея Попова из ф1 настоящий профессионал, я бы все премии и награды только ему бы давала
Мне нравилось, как фигурист Сергей Воронов комментировал. Кратко, доброжелательно и всё по делу. На Евроспорте, кажется.
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Alexander X
журналисты так и не въехали, что это был троллинг???🤣🤣🤦
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Tania09**
Ответ Gemma157
какими это интригами она занимается? просто человек ее уровня может позволить себе говорить все, что захочет и не думать о мнении окружающих
Может позволить, но 1 канал также может позволить не приглашать её, как комментатора, нет?
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Ирина Иванова
Первый канал предоставил возможность ТАТ комментировать шоу-программы АП. Безусловно, будет непросто делить внимание и микрофон с ЯР. А если без стёба, то риторика гуру ФК, хоть и образная, но очень далека от совершенства и корректность комментариев оставляет желать лучшего.
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Toba Door
Она больше двух слов не может связать, зачем людей нервировать, хотя у нас в ФК нет нормального комментатора, одни подлизы, которые только избранных членов командника называют олимпийскими чемпионами, а мг все игнорируют, очень уважаю Алексея Попова из ф1 настоящий профессионал, я бы все премии и награды только ему бы давала
+1
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Katerina Sunny
Губерниев, наверное, имел ввиду ЛП. Там и без Тарасовой сплошное шоу.
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oldparakhod
Губа сказал, значит будет. Когда нибудь.))) Наверное.
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tull
Ответ Tanzoli*
А я бы хотела слышать ТАТ. Ну заскоки у неё случаются, но в её возрасте можно простить
Вас начнет пожилой хирург оперировать, ошибется, вы то же скажите - от старый, можно простить
+3
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Wintersun
Лучше и не надо. На турнире где Медведева будет, она беспристрастно комментировать не сможет.
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Фатима Кочкарова
Тат молодец , что не молчит
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EnzO
Ей некогда, она футбол "комментирует"
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Алексей Токарев
Тарасову даже отец Трусовой уволить не мог.
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Ёжик_в_тумане
Какое комментаторство? ТАТ уже плохо говорит, возраст, о здоровье нужно побеспокоится. Конечно ей ещё хочется быть в центре внимания, могли бы приглашать её как почётного гостя, типо свадебного генерала, но опять здоровье перелёты, сидение в кресле. Даа, бурная молодость даёт о себе знать в старости.
+8
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Девочка с севера
Да отстаньте вы уже от бабки!!! Дайте ей хоть под старость лет спокойно пожить. Что-то к Чайковской никто не пристаёт, тк та быстро укажет на место.
+2
-2
0
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Евгения Гринева
Ответ Скелет_Полишинеля
Татьяна Тарасова рассказала, что при несправедливом судействе готова защищать не только Плющенко, но и любого тренера: «Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство! Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала. Я уважительно отношусь к работе тренеров и, главное, к работе спортсменов, юных спортсменов» __________ Ничему человека жизнь не учит. Ну осталась без работы, и хрен с ней. Надо уметь думать о последствиях. Да и ТАТ, похоже, забыла, что живёт во время интернета и шаговой доступности информации. От трансляций ее отстраняют не в первый раз, в этом сезоне как минимум в КПК.
Врет, когда Акатьева с тремя квадами проиграла Валиевой с одним заваленным, она истерик не устраивала
+12
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Оксана Иванова
При всем уважении к опыту Тарасовой, ее голос слушать невозможно. Нет здоровья уже и это слышно
+6
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Скелет_Полишинеля
Ответ Лека-Лека
У ТАТ есть все: имя, статус, ученики-чемпионы, деньги. Не пора ли перестать заниматься интригами и порочить саму себя? Или интриганское нутро нашло подружку Рудковскую, а ТАТ именно этим живет и подпитывается?
Плетение интриг затягивает.
+7
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Спорт_в_массы
это база - вывесить опрос правильно ли ТАТ отстранили за "поддержку Плющенко" в то время, как такой причины отстранения даже нет подтверждения, кроме путанных заявлений ТАТ, разнящихся от ресурса к ресурсу.
+3
0
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Скелет_Полишинеля
Татьяна Тарасова рассказала, что при несправедливом судействе готова защищать не только Плющенко, но и любого тренера:

«Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство! Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала. Я уважительно отношусь к работе тренеров и, главное, к работе спортсменов, юных спортсменов»

__________
Ничему человека жизнь не учит.
Ну осталась без работы, и хрен с ней. Надо уметь думать о последствиях.
Да и ТАТ, похоже, забыла, что живёт во время интернета и шаговой доступности информации.
От трансляций ее отстраняют не в первый раз, в этом сезоне как минимум в КПК.
+6
-2
+4
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