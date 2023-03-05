пока не знает, будет ли комментировать турнир по шоу-программам.

Накануне Тарасова заявила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

Позже Дмитрий Губерниев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Первый канал не планировал приглашать Тарасову комментировать соревнования, но она будет работать на турнире по шоу-программам.

– написал, что вы будете комментировать на турнире по шоу‑программам. Это так?

– Мне об этом никто не говорил, – сказала Тарасова.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей