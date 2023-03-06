Роднина о нынешних результатах Валиевой: «Нельзя это расценивать как конец карьеры. Сезон для всех очень тяжелый, вне спорта стресса тоже хватает»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Ирина Роднина не считает, что Камила Валиева близка к концу спортивной карьеры.

Роднина высказалась о выступлениях Валиевой в текущем сезоне. На чемпионате России и в финале российской серии Гран-при фигуристка стала второй. 

– Следующий сезон после Олимпиады – всегда тяжелый. Нельзя это расценивать как конец карьеры.

Этот сезон для всех очень тяжелый. У нас нет чемпионатов Европы и мира. Плюс это сезон после Олимпиады. Вне спорта стресса тоже хватает.

А про ее дисквалификацию – пусть никто не забегает вперед. Дождемся решения и будем разговаривать.

– Что в нынешнем катании Валиевой вам нравится, а что нет?

– Я не смотрю соревнования по фигурному катанию.

– Не смотрите, потому что нет международных соревнований?

– Мне неинтересно. Нет того напряжения, нет того стимула. Не знаю, каково болельщикам. Ну, я и не совсем болельщик. Когда я и сама каталась, то в лучшем случае смотрела две последние разминки и все.

В фигурном катании я не болельщик. А вот к другим видам спорта у меня иное отношение, – сказала Роднина. 

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12 комментариев

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Alexander X
Ответ Olga Tchistyakov
Так она же всё равно не смотрит.Странная женщина,зачем тогда своё мнение высказывать.
так она уже 100500 раз говорила, что не следит за соревнованиями, а журналисты не перестают ей звонить - спрашивать её мнение🤷
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Olga Tchistyakov
Ответ Марьяж
Гончаренко - четверные лучше, чем у мужчин. Роднина - конец карьере.
Так она же всё равно не смотрит.Странная женщина,зачем тогда своё мнение высказывать.
+1
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Люба Люба
Ответ AAPolyansky
разумеется это не конец карьеры: Валиева абсолютно феноменальна и перспективы ее огромны. постолимпийский сезон,плюс период адаптации к новому телу, в ближайшие два сезона все нормализуется
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Марьяж
Гончаренко - четверные лучше, чем у мужчин.
Роднина - конец карьере.
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Alexander X
Ответ Aelinn
Она руководитель федерации московской области? Но соревнования ей не интересны? Прелесть какая.
почему и нет?... она как лоббист там может просто присутствовать, на "высокой" должности😔...
а свою деятельность ограничивать исключительно развитием инфраструктуры😔... что куда полезнее, чем просто показушная вовлечённость в соревнования...

к стати, она достаточно активное участие в развитии инфраструктуры, не только в мо, но и вообще по стране, принимает😔...
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Марьяж
Ответ Aelinn
Она руководитель федерации московской области? Но соревнования ей не интересны? Прелесть какая.
Пора походотайствовать, что бы освободили, сколько можно мучить старушку?
+3
0
+3
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AAPolyansky
разумеется это не конец карьеры: Валиева абсолютно феноменальна и перспективы ее огромны. постолимпийский сезон,плюс период адаптации к новому телу, в ближайшие два сезона все нормализуется
+7
-1
+6
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Aelinn
Она руководитель федерации московской области? Но соревнования ей не интересны? Прелесть какая.
+10
0
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HoratioH
Какой там стресс? В феврале 2022 началась госкомпания по восхвалению и обожествлению Валиевой. И она идет до сих пор. Так никого не обласкивали. Даже Виктора Ана. А он, на минуточку, ОЧ в отличие от Валиевой. И не единожды
+3
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La Gushka
КАС скажет: "кончай" - и оно закончится...
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Алина Бель
Ну я все понимаю - трехкратная и бла-бла-бла... но ведь сто лет с тех пор прошло, фк совсем другое, как тренер ничего не смогла. Но корона на горизонте не умещается((( Соревнования не смотрю, но мнение свое высказываю по любому поводу. это как Белка и Стрелка слетали в космос, а потом экспертами в ракетостроении стали
+8
0
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Viks
Для Валиевой спорт закончился...
+4
-6
-2
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