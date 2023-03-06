Роднина о нынешних результатах Валиевой: «Нельзя это расценивать как конец карьеры. Сезон для всех очень тяжелый, вне спорта стресса тоже хватает»
Ирина Роднина не считает, что Камила Валиева близка к концу спортивной карьеры.
Роднина высказалась о выступлениях Валиевой в текущем сезоне. На чемпионате России и в финале российской серии Гран-при фигуристка стала второй.
– Следующий сезон после Олимпиады – всегда тяжелый. Нельзя это расценивать как конец карьеры.
Этот сезон для всех очень тяжелый. У нас нет чемпионатов Европы и мира. Плюс это сезон после Олимпиады. Вне спорта стресса тоже хватает.
А про ее дисквалификацию – пусть никто не забегает вперед. Дождемся решения и будем разговаривать.
– Что в нынешнем катании Валиевой вам нравится, а что нет?
– Я не смотрю соревнования по фигурному катанию.
– Не смотрите, потому что нет международных соревнований?
– Мне неинтересно. Нет того напряжения, нет того стимула. Не знаю, каково болельщикам. Ну, я и не совсем болельщик. Когда я и сама каталась, то в лучшем случае смотрела две последние разминки и все.
В фигурном катании я не болельщик. А вот к другим видам спорта у меня иное отношение, – сказала Роднина.
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Роднина - конец карьере.
а свою деятельность ограничивать исключительно развитием инфраструктуры😔... что куда полезнее, чем просто показушная вовлечённость в соревнования...
к стати, она достаточно активное участие в развитии инфраструктуры, не только в мо, но и вообще по стране, принимает😔...