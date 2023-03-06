Роднина о нынешних результатах Валиевой: «Нельзя это расценивать как конец карьеры. Сезон для всех очень тяжелый, вне спорта стресса тоже хватает»

не считает, что близка к концу спортивной карьеры.

Роднина высказалась о выступлениях Валиевой в текущем сезоне. На чемпионате России и в финале российской серии фигуристка стала второй.

– Следующий сезон после Олимпиады – всегда тяжелый. Нельзя это расценивать как конец карьеры.

Этот сезон для всех очень тяжелый. У нас нет чемпионатов Европы и мира. Плюс это сезон после Олимпиады. Вне спорта стресса тоже хватает.

А про ее дисквалификацию – пусть никто не забегает вперед. Дождемся решения и будем разговаривать.

– Что в нынешнем катании Валиевой вам нравится, а что нет?

– Я не смотрю соревнования по фигурному катанию.

– Не смотрите, потому что нет международных соревнований?

– Мне неинтересно. Нет того напряжения, нет того стимула. Не знаю, каково болельщикам. Ну, я и не совсем болельщик. Когда я и сама каталась, то в лучшем случае смотрела две последние разминки и все.

В фигурном катании я не болельщик. А вот к другим видам спорта у меня иное отношение, – сказала Роднина.

Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе