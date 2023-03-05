Софья Акатьева прыгнула четверной тулуп и два тройных акселя, но ошиблась на еще одном четверном тулупе в Финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева прыгнула четверной тулуп и два тройных акселя в Финале Гран-при России.

Спортсменка прыгнула в произвольной программе тройной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, тройной аксель, тройной риттбергер, четверной тулуп (степ-аут), тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

За прокат Акатьева получила 164,69 балла и лидирует после выступления 8 спортсменок из 12.

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21 комментарий

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Simiral
Ответ Татьяна Жизнева
Считаю Акатьева должна была занять 2 место....
Солидарна с Вами!
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galik55
Ответ oleg
Тутберидзе все-таки удалось задвинуть Акатьеву под Валиеву. Надеюсь в следующем сезоне Акатьева найдет себе достойного тренера.
А действительно создается впечатление, что ТШТ пренебрегает Акатьевой, уже второй раз Валиеву с падениями ставят впереди
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Биатлонная зима
Софья умничка⛸️
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WinterTale
Соня, ты была великолепна, кто же виноват, что у нас так судят...
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Татьяна Жизнева
Считаю Акатьева должна была занять 2 место....
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spboksana
и не попала на пьедестал(
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ashley
Соник молодчинка! прекрасная программа и техника на высоте. Задвинуть такую красоту под еле ползущих и нагрибованных по уши Валиеву и Туктамышеву - это просто позор и кошмар.
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закрыт по беспределу
Умница!
На второе итоговое место вполне накатала.
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private dancer
Как Соня смогла проиграть тёте Лизе ?
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Lad 24
Ответ oleg
Тутберидзе все-таки удалось задвинуть Акатьеву под Валиеву. Надеюсь в следующем сезоне Акатьева найдет себе достойного тренера.
Факт задвижения Акатьевой под Туктамышеву - вот это невиданная наглость!
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Маргарита В Сафронова
Поздравляю Соню с крутым прокатом!
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Lapo Elkann
Соня ты крутая фигуристка ❤❤❤❤❤
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oleg
Тутберидзе все-таки удалось задвинуть Акатьеву под Валиеву. Надеюсь в следующем сезоне Акатьева найдет себе достойного тренера.
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Марина Синельникова
Сонечка, не падай духом, ты лучшая.
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vadim235
И как Камила первая оказалась? Она в конце почти сорвала программу
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ОлесяОлеська
Соней я наслаждалась, молодец девочка. прокат очень понравился.
+6
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kate_ko
Соня сегодня большая молодец, очень радостно за нее! по контенту была сегодня сложнее всех и почти справилась, чуть не хватило
+7
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Левый аккаунт Дюрэнта
Дранные колготки Акатьевой не дают мне покоя. Максимально ужасно выглядит. Давайте скинемся на новый прикид что ли.
+1
-7
-6
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Tzaichiha
Соня умница сегодня. А неудачи только укрепляют характер. Без испытаний чемпионкой не станешь.
+11
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Наталья Грабовская
Чемпионский прыжковый набор, а главное, как сумела собраться.
+12
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antrrap
Какая красивая программа и идеально вписывающаяся в нее Соня
+15
-1
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