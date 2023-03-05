Софья Акатьева прыгнула четверной тулуп и два тройных акселя, но ошиблась на еще одном четверном тулупе в Финале Гран-при России

Фигуристка Софья Акатьева прыгнула четверной тулуп и два тройных акселя в Финале Гран-при России.

Спортсменка прыгнула в произвольной программе тройной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, тройной аксель, тройной риттбергер, четверной тулуп (степ-аут), тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

За прокат Акатьева получила 164,69 балла и лидирует после выступления 8 спортсменок из 12.