Трусова смотрела финал Гран-при России с трибун вместе с Александром Плющенко. Рядом сидели Рудковская и Сихарулидзе

смотрела финал Гран-при России вместе с .

Фигуристка во время короткой программы женщин находилась на трибуне, рядом с ней сидел сын Евгения Плющенко – Александр.

Выше сидели жена Плющенко Яна Рудковская и глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе.

В соревнованиях Трусова участия не принимает. Сообщалось, что у фигуристки проблемы со спиной.

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