Трусова смотрела финал Гран-при России с трибун вместе с Александром Плющенко. Рядом сидели Рудковская и Сихарулидзе
Александра Трусова смотрела финал Гран-при России вместе с Гном Гномычем.
Фигуристка во время короткой программы женщин находилась на трибуне, рядом с ней сидел сын Евгения Плющенко – Александр.
Выше сидели жена Плющенко Яна Рудковская и глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе.
В соревнованиях Трусова участия не принимает. Сообщалось, что у фигуристки проблемы со спиной.
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Трусова – все? Почему она не выступает в этом сезоне?
И посмотрю как и где будут выступать нынешние фигуристки в Сашины 18 лет)))
*Если что это шутка!
P.S. Зачем Трусовой спорт теперь, если её окружают такие люди как чиновник Сихуралидзе и сама Яна Р. 🤡
Саша хитренькая.
Зачем в этой истории только Соколовская, чтобы к Марку доступ был постоянный что ли😀