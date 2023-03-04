Трусова смотрела финал Гран-при России с трибун вместе с Александром Плющенко. Рядом сидели Рудковская и Сихарулидзе

Теги Евгений Плющенко Антон Сихарулидзе Яна Рудковская Александра Трусова Гном Гномыч Серия Гран-при России Фигурное катание

Александра Трусова смотрела финал Гран-при России вместе с Гном Гномычем.

Фигуристка во время короткой программы женщин находилась на трибуне, рядом с ней сидел сын Евгения Плющенко – Александр.

Выше сидели жена Плющенко Яна Рудковская и глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе.

В соревнованиях Трусова участия не принимает. Сообщалось, что у фигуристки проблемы со спиной.

🎧 Шоу «Чистый хвост»: Трусова – все? Почему она не выступает в этом сезоне? 

19 комментариев

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NataliaB.3003
Ответ vanessa2021
Чтото я не вижу Щербакову на этих соревнованиях))) а так же Хромых, Усачеву и много кого еще. И посмотрю как и где будут выступать нынешние фигуристки в Сашины 18 лет)))
Что за перевод стрелок? :) Вы же всё понимаете. ))))))))))))
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Mira Val
Ну сидели и сидели.
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Renki
Ответ private dancer
В няньки что ли взяли ? )
Опасно Круэллу в няньки брать...
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vanessa2021
Ответ NataliaB.3003
Была спортсменка Саша Трусова... и сдулась. Как воздушный шарик. P.S. Зачем Трусовой спорт теперь, если её окружают такие люди как чиновник Сихуралидзе и сама Яна Р. 🤡 Саша хитренькая.
Чтото я не вижу Щербакову на этих соревнованиях))) а так же Хромых, Усачеву и много кого еще.

И посмотрю как и где будут выступать нынешние фигуристки в Сашины 18 лет)))
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Лиза Михайлова
Так вот почему триксель практически ни у кого не получился?😂😂😂
*Если что это шутка!
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Сейлем Сэйберхеген
Пхахах! Трусову взяли на новую работу!!! Наверное до сих пор отрабатывает по контракту с АП
+7
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vanessa2021
Ответ Маргарита Михайловна
Пробралась всё-таки
В смысле? Саша приехала посмотреть соревнования. В ВИП секторе, между прочим)))
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NataliaB.3003
Была спортсменка Саша Трусова... и сдулась. Как воздушный шарик.
P.S. Зачем Трусовой спорт теперь, если её окружают такие люди как чиновник Сихуралидзе и сама Яна Р. 🤡
Саша хитренькая.
+10
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Pennywise
Ответ private dancer
В няньки что ли взяли ? )
Скорее в качестве игрушки, как в фильме с Пьером Ришаром.
+6
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vanessa2021
Ответ Orange carrot
И потом кто-то скажет, что все истории Саши не режиссировал известный продюсер)) Зачем в этой истории только Соколовская, чтобы к Марку доступ был постоянный что ли😀
Какие истории вы имеете в виду?
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vanessa2021
Ответ private dancer
В няньки что ли взяли ? )
Зачем 10- летнему ребенку нянька?
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-3
-3
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Маргарита Михайловна
Пробралась всё-таки
+2
-1
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Дарья Виноградова
А вот то, что Сихарулидзе с Рудковской сидит - это опасно
+19
-2
+17
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private dancer
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
первая в мире нянька призёр ОИ между прочим!! первая в галактике!!! уровень!!
))))))))
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Дарья Виноградова
Ответ Orange carrot
И потом кто-то скажет, что все истории Саши не режиссировал известный продюсер)) Зачем в этой истории только Соколовская, чтобы к Марку доступ был постоянный что ли😀
С ней проще договориться, чем с Тутберидзе.
+8
-1
+7
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EuhenioV
Ответ private dancer
В няньки что ли взяли ? )
"Коренной",в упряжку к Жилиной и Титовой, потяжелевшего Гнома в карете катать.🤣
+6
-1
+5
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Orange carrot
И потом кто-то скажет, что все истории Саши не режиссировал известный продюсер))
Зачем в этой истории только Соколовская, чтобы к Марку доступ был постоянный что ли😀
+15
0
+15
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dashaofmyiceiceicebaby333
Ответ private dancer
В няньки что ли взяли ? )
первая в мире нянька призёр ОИ между прочим!! первая в галактике!!! уровень!!
+11
-3
+8
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private dancer
В няньки что ли взяли ? )
+20
-3
+17
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