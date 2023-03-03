Федченко о сравнениях с Тутберидзе: «Это приятно, но мне еще очень далеко до ее результатов. Хотела бы сотрудничать с ней? Может, когда-нибудь»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко высказалась о сравнениях с Этери Тутберидзе.

– Я обратил внимание, что назвали группу Этери Тутберидзе лучшей.

– Лучшая группа мира, да. Это основано на результатах девочек. Другие виды мы сейчас на берем.

– Как вы относитесь к тому, что вас называют «второй Тутберидзе»?

– Это, конечно, приятно, но мне еще очень далеко до результатов Этери Георгиевны.

– Хотели бы сотрудничать с Этери Георгиевной?

– Может быть, когда-нибудь, – ответила Федченко.

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10 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Реалистичный взгляд гарантирует успех.
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Revery
Не рановато ли на Федченко пальто примеряют? Еще и побед-то толком не было, а уже "вторая Тутберидзе".
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KMR
Ответ Gemma157
навряд ли дело в спонсоре. просто стала известной благодаря конфликту с плющом, а потом "закрепила успех" пиаром на тутберидзе, ее ученицах и большим количеством интервью, местами довольно откровенных и лишних
Не исключаю
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Gemma157
Ответ KMR
Похоже завела себе жирного спонсора. Ни дня без ее десятка высказываний.
навряд ли дело в спонсоре. просто стала известной благодаря конфликту с плющом, а потом "закрепила успех" пиаром на тутберидзе, ее ученицах и большим количеством интервью, местами довольно откровенных и лишних
+2
-3
-1
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Sportsfan
Ответ 22somebody22
Аааааааа как же она надоелааааааааа! Вали в свой курятник,и не высовывайся!
Как же в России не любят тех, кто пытается вылететь из курятника. Всеми силами обратно загоняют)) как только посмели выделиться!
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KMR
Похоже завела себе жирного спонсора. Ни дня без ее десятка высказываний.
+5
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Anneta28
Как же она надоела. Заткните уже этот фонтан!
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Gemma157
ее так много как-будто ее ученица ои выиграла, не меньше.
этериботы ее теперь на руках будут носить
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Nataly1991
Две яркие амбициозные женщины никогда не уживутся
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22somebody22
Аааааааа как же она надоелааааааааа!
Вали в свой курятник,и не высовывайся!
+5
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