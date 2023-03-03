Федченко о сравнениях с Тутберидзе: «Это приятно, но мне еще очень далеко до ее результатов. Хотела бы сотрудничать с ней? Может, когда-нибудь»

Тренер Софья Федченко высказалась о сравнениях с Этери Тутберидзе.

– Я обратил внимание, что назвали группу Этери Тутберидзе лучшей.

– Лучшая группа мира, да. Это основано на результатах девочек. Другие виды мы сейчас на берем.

– Как вы относитесь к тому, что вас называют «второй Тутберидзе»?

– Это, конечно, приятно, но мне еще очень далеко до результатов Этери Георгиевны.

– Хотели бы сотрудничать с Этери Георгиевной?

– Может быть, когда-нибудь, – ответила Федченко.

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