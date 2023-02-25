Тихонов о выступлениях на открытом воздухе: «Это не критично. Просто переключения с тепла на мороз должны быть контролируемы»
Алексей Тихонов высказался о ледовых шоу на открытом воздухе.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию после выступления в шоу в морозную погоду.
– Еще одна ветвь дискуссии – давайте теперь запретим любые шоу на воздухе. Тоже же перебор?
– Не совсем правильная логика, да. Потому что изначально выступали только на открытых катках, так начиналось фигурное катание в России и мире. И сейчас фигуристы тоже выступают на улице, на хорошем льду и не очень, но они своим катанием доставляют радость. Я тут поддерживаю Алексея Мишина, который высказал свое мнение, и оно было вовсе не отрицательным.
Выходя на лед, ты должен быть размятым, само катание занимает четыре минуты, в ходе которых организм человека работает. Самое важное, что ты просто должен не зависнуть на холоде и вернуться в теплое помещение. Это не критично. Учитывая радость, которую дарят своими выступлениями фигуристы людям, я не вижу здесь ничего плохого. Просто вот эти переключения с тепла на мороз и наоборот должны быть контролируемы.
– Получается, это беспечность, которая многим из нас присуща?
– Возможно. Может, невезение. У меня тоже в пандемию были моменты, когда я болел и не знал, что это было – все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовал себя невероятно плохо. Приходилось кататься, потому что шел проект [«Ледниковый период»]. Не на открытых катках, но все равно я понимал, что это огромная нагрузка на организм, иммунную систему.
– Чревато.
– Да, но меня эти ситуации вытаскивали, наоборот. Организм включается, кровь разгоняется по телу, и ты выздоравливаешь. Бывает так, что... случается по-другому, – сказал чемпион мира в парном катании.
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