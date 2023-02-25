Тихонов о выступлениях на открытом воздухе: «Это не критично. Просто переключения с тепла на мороз должны быть контролируемы»

Теги Алексей Тихонов Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Алексей Тихонов высказался о ледовых шоу на открытом воздухе.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию после выступления в шоу в морозную погоду.

– Еще одна ветвь дискуссии – давайте теперь запретим любые шоу на воздухе. Тоже же перебор?

– Не совсем правильная логика, да. Потому что изначально выступали только на открытых катках, так начиналось фигурное катание в России и мире. И сейчас фигуристы тоже выступают на улице, на хорошем льду и не очень, но они своим катанием доставляют радость. Я тут поддерживаю Алексея Мишина, который высказал свое мнение, и оно было вовсе не отрицательным.

Выходя на лед, ты должен быть размятым, само катание занимает четыре минуты, в ходе которых организм человека работает. Самое важное, что ты просто должен не зависнуть на холоде и вернуться в теплое помещение. Это не критично. Учитывая радость, которую дарят своими выступлениями фигуристы людям, я не вижу здесь ничего плохого. Просто вот эти переключения с тепла на мороз и наоборот должны быть контролируемы.

– Получается, это беспечность, которая многим из нас присуща?

– Возможно. Может, невезение. У меня тоже в пандемию были моменты, когда я болел и не знал, что это было – все тесты показывали отрицательный результат. Но я чувствовал себя невероятно плохо. Приходилось кататься, потому что шел проект [«Ледниковый период»]. Не на открытых катках, но все равно я понимал, что это огромная нагрузка на организм, иммунную систему.

– Чревато.

– Да, но меня эти ситуации вытаскивали, наоборот. Организм включается, кровь разгоняется по телу, и ты выздоравливаешь. Бывает так, что... случается по-другому, – сказал чемпион мира в парном катании.

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4 комментария

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SALMON
У Авербуха даже коверные выступали, мда
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chespo
Авербух всех фигуристов, выступающих у него в шоу и зависящих от него, обяжет выступать на тему болезни Костомарова, что катание на морозе тут не причём?
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Roman Roman
чувтсвовал себя плохо, но... ситуации вытаскивали... но... случается по-другому... у спорцменов (в т. ч. бывших) полное отсутствие в голове, что нужно для здоровья...
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Katerina Sunny
Зарабатывая себе на жизнь, никогда нельзя забывать, что твое здоровье должно быть важно тебе в первую очередь.
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