Натали Пешала: «Я могла сказать Бурзе: «Ты меня бесишь!» Но знала, что он не станет искать другую партнершу из мести – у нас было доверие»

Теги Натали Пешала Фабьян Бурза танцы на льду Фигурное катание

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира в танцах на льду Натали Пешала рассказала о том, как непросто складывались ее отношения с партнером – Фабьяном Бурзой.

«Мы были совершенно разными в плане образа жизни, личности – было очень непросто. Но странно – несмотря на то, что мы порой могли сильно конфликтовать, но уж если у кого-то из нас были трудные времена, то мы в таких случаях были настоящими партнерами и поддерживали друг друга.

За десять дней до чемпионата мира-2012 я сломала нос. Фабьян тогда внимательно следил, чтобы наши тренировки проходили комфортно, даже готовил мне еду. Он был невероятно милым.

Что бы между нами ни происходило, мы все равно продолжали работать, мы никогда не разрушали доверия друг друга. Я могла сказать ему: «Ты меня бесишь!» Но все равно шла на тренировку. И я знала, что он не станет искать другую партнершу из мести – у нас было доверие. Это основа», – сказала Пешала.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Если это навеяло откровениями Бруно, так и он дотерпел до золота ОИ.
Наверное, Фабьян и бесил Натали мило. Поэтому и не разбежались до окончания карьеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Ответ ЮИ
Это она в ответ, наверное. Массо запустил флешмоб ;)
Нет, это просто статья в французском издании вышла об отношениях в парах в фигурном катании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mary Ion
Ответ lanfqk
Я не понимаю, это какая-то новая программа вышла или что? Интервью?
Статья на тему отношений в спортивных парах
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
Я не понимаю, это какая-то новая программа вышла или что? Интервью?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вошь энтропийная
Она тоже впечатлилась «откровениями» Бруно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЮИ
Это она в ответ, наверное. Массо запустил флешмоб ;)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
Сегодня день ностальгии от "старичков") То Массо, теперь вот Пешала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий