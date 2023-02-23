Натали Пешала: «Я могла сказать Бурзе: «Ты меня бесишь!» Но знала, что он не станет искать другую партнершу из мести – у нас было доверие»

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира в танцах на льду рассказала о том, как непросто складывались ее отношения с партнером – .

«Мы были совершенно разными в плане образа жизни, личности – было очень непросто. Но странно – несмотря на то, что мы порой могли сильно конфликтовать, но уж если у кого-то из нас были трудные времена, то мы в таких случаях были настоящими партнерами и поддерживали друг друга.

За десять дней до чемпионата мира-2012 я сломала нос. Фабьян тогда внимательно следил, чтобы наши тренировки проходили комфортно, даже готовил мне еду. Он был невероятно милым.

Что бы между нами ни происходило, мы все равно продолжали работать, мы никогда не разрушали доверия друг друга. Я могла сказать ему: «Ты меня бесишь!» Но все равно шла на тренировку. И я знала, что он не станет искать другую партнершу из мести – у нас было доверие. Это основа», – сказала Пешала.