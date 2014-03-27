Александр Жулин: «Если после ухода каждого ученика доводить себя до инфаркта, то сердце не выдержит»

Российский тренер по фигурному катанию поделился мнением насчет перехода учеников к другим специалистам.

– В вашей карьере был момент, когда от вас ушли две ведущие пары – французы Натали Пешала – и наши – . Что вы сказали тогда себе, чтобы выработать «механизм самосохранения»?

– Во-первых, всегда надо четко понимать, для любого человека основное – это семья. Слава богу, на тот момент у меня была семья, все было хорошо на этом фронте.

Да и потом я всегда говорю фразу, возможно, она грубоватая: никто не умер. А ученики… они как приходят, так и уходят. Это закон жизни. Так было и так будет. И если после ухода каждого ученика доводить себя до инфаркта, то сердце когда-нибудь не выдержит. Философски надо подходить.

Так же философски я объяснил себе ситуацию, когда одним голосом проиграл Олимпийские игры в 1994-м. В жизни многие вещи случаются такие знаковые.

Да, тогда я пережил очень сложный момент. Быть топовым тренером, выводить в сильнейшей разминке две пары и остаться ни с чем… Но, мне кажется, сильный человек потому и называется сильным, что умеет выходить из таких ситуаций с честью.

В конечном счете, ничего страшного не случилось, пришли другие ученики, вернулся Никита Кацалапов… Жизнь такая штука, она все расставляет на круги своя, – сказал Жулин.