Глеб Лутфуллин: «Мишин на тренировках строгий и требовательный, но в целом он веселый, добрый и понимающий. Он для всех нас словно дедушка»

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, как попал в группу заслуженного тренера России Алексея Мишина.

— В один момент мой первый тренер Резеда Сибгатуллина подошла ко мне и сообщила, что мы поедем на две недели в Санкт-Петербург и будем тренироваться у Мишина. Речи о полноценном переходе не шло. Но, посмотрев на меня, Алексей Николаевич решил взять меня на сборы. Я был безумно рад такой возможности. После сборов меня уже взяли в группу.

— Мишин в жизни и в работе — это два разных человека?

— Конечно, на тренировках он строгий и требовательный, по-другому никак. Но в целом он очень приятный, веселый, добрый, понимающий. Даже на льду всегда может пошутить, разрядить обстановку. Он для всех нас словно дедушка.

— Он часто бывает в гневе или ругается?

— Никогда. Он слишком опытный специалист, через него прошли очень много успешных спортсменов. Да, он требовательный и строгий, но всегда старается сохранить гармонию и хорошую атмосферу в группе.

— Насколько тяжело вам было решиться на переезд в Питер? В спортивном плане все понятно: вы едете к топ-тренеру. А в бытовом?

— В бытовом плане имелась одна трудность: мне предстояло жить в интернате для спортсменов. Мне было 13 лет, до этого я жил с родителями в родном городе. Конечно, ребенку в таком возрасте хочется самостоятельности, и мне приятно было ощущать некую свободу. Но все равно скучал по дому, особенно когда приезжал на каток и видел, что ребята там стоят со своими родителями.

— Вы до сих пор живете в интернате?

— Нет, уже давно съехал оттуда. Я прожил там несколько лет, потом ко мне в Санкт-Петербург переехала бабушка — одно время я жил с ней. Сейчас живу со своей девушкой.

— Что вам придавало сил в то время?

— Перспективы. У меня появилась возможность тренироваться с Алексеем Николаевичем — лучшим тренером в России. Я попал в новую группу к именитым спортсменам, которые двигали меня вперед. В конце концов, Питер — большой город, где можно реализовать себя, даже если у меня ничего не получилось бы в фигурном катании. Также мне очень помогла семья . Я немного жил у нее, ее родители приглашали к себе на дачу, – сказал Лутфуллин.