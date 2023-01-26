Энберт о реакции Загитовой на потерю баллов на Кубке Первого канала: «Это ошибка регламента, а не Алины. Она чувствует, что ответственна перед командой, хочет победы своей команды»

Теги Александр Энберт Алина Загитова Анастасия Зинина Кубок Первого канала по фигурному катанию Вероника Яметова Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании Александр Энберт высказался о реакции Алины Загитовой на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат фигуристки Вероники Яметовой.

– Наверняка слышал, как критиковали Алину за ее ответ про уравновешивание баллов команд после травмы Анастасии Зининой. Твое мнение?

– Мне кажется, Алина уже знает вкус победы на Кубке Первого канала, чувство командного единения. Я как участник Олимпиады абсолютно четко ощущал разницу между личным и командным турниром. Она хорошо чувствует командный дух.

Представьте, Алина заряжена, в таком кураже борьбы. Это ошибка регламента, а не Алины. Она чувствует, что она ответственна перед командой, она хочет победы своей команды.

Для нас турнир – полуигра, но внутри команд прилив адреналина, и ты проникаешься чувством команды, что ты должен двигать ее вперед. В будущем в регламенте, думаю, такие случаи предусмотрят.

Это раздуто, она находится с головой в турнире, прямой эфир. Нормально, что в пылу страсти она хочет больше баллов своей команде. Турнир новый, есть куда его улучшать, – сказал Энберт.

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43 комментария

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Olga Dunyak
Ответ 22somebody22
Загитова своим поведением на КПК лишний раз доказала,что она невоспитанная деревенщина . Человек абсолютно не знает,как вести себя в обществе.Она улюлюкала как слабоумная даже во время прокатов серьёзных драматических программ.
а вы плакал(а) и стенал(а), как сильноумный (ая) во время дрампрокатов?
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AllaS
Ответ Rums67
1. "Фейр-пле́й" радостно сказал пресс секретарь команды "Нас не догонят" Траньков на обнуление результата фигуристки из КМ. 2. О, нам Халява, радостно захлопали в ладоши спортсмены из "нас не догонят" и расслабились. 3. "Это очень правильно обнулить баллы наших соперников" Камила 4. Это не честно - подумали фигуристы красной машины и сконцентрировались на своих прокатах. 5. " Я чуть чуть не согласна" - капитан красной машины, думая о стратегии выступления, о мотивации , о понятии духа КМ после силового изъятия баллов. И победа КМ. ВЫВОД: Халава вред синим.
Добавлю и как Итог. Возврат этих 69 баллов Красной машине. По завершению соревнований. Это ли не провидение Справедливости.
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+8
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AllaS
Ответ Поговорим
Кто знает, не скажи со всей определенностью Алина своё «чуть-чуть не согласна» в прямом эфире, орги могли бы креативить и дальше, например вообще продолжить с тремя одиночницами, не, ну а что такого? Ну посидит со всеми в воскресенье, флажками помашет вместе с танцорами. Разумеется из чувства благородства и токмо ради сопоставимости. Объявить на всю многотысячную арену оценки отдавшей все своему прокату Вероники худшими, ну такое себе, по качеству формулировки. Вон в Эспоо с подобными оценками Губанова ( удачи Насте в ПП) лидирует после КП.
Вот уж верное сравнение. А то на всю Страну объявили , худшие баллы Яметовой аннулировать. А сегодня ровно такие же баллы получила Губанова за КП на ЧЕ и она получает малую золотую медаль. За 69 баллов.
Это надо додуматься было, такое сделать, аннулировать чистейший прокат.
Если бы Кэп не высказалась от таких организаторов следующий шаг, это убрать и ПП Яметовой. Очень удобно запасную не надо искать. Хорошо сказала и подстегнула к действию Алина!
А ведь решение на поверхности лежало для продолжения этого шоу- турнира, как они его называют , а фигуристы катали сложнейшие проги при этом. Нивелируют труд спортсменов. Не могли хорошо подумать прежде , чем решение принимать!
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Sebilya Fezaziyeva
Вот именно, что организаторы лоханулись, а крайней сделали Алину🤬 Спасибо Александру за поддержку 👏
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Rums67
Ответ royer
Все правильно - Загитова это и есть ошибка регламента. Она там лишняя. А так-то Алиначка невиноватая, не она же сама себя пригласила. 😌
Ох, какая шикарная Алина на КПК.
Настоящий капитан победителей!
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royer
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NTLY
Ответ Rums67
У КМ обнулили баллы. Алина ещё и виновата?
Я ее обвиняла в чем-то?
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Марк Терентьев
Долго еще этот КПК будут муссолить? Пройденный этап. Кого еще там не опросили?
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Поговорим
Кто знает, не скажи со всей определенностью Алина своё «чуть-чуть не согласна» в прямом эфире, орги могли бы креативить и дальше, например вообще продолжить с тремя одиночницами, не, ну а что такого? Ну посидит со всеми в воскресенье, флажками помашет вместе с танцорами. Разумеется из чувства благородства и токмо ради сопоставимости. Объявить на всю многотысячную арену оценки отдавшей все своему прокату Вероники худшими, ну такое себе, по качеству формулировки. Вон в Эспоо с подобными оценками Губанова ( удачи Насте в ПП) лидирует после КП.
+16
0
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ZAZ968
Тут главное не реакция Алины на решение организаторов, а отношение Алины к тому, что ей доверили, и что нужно делать... Ведь там было без разницы, у кого какой состав. Вытащила бы Камила другой шарик, а Зинина с командой была бы у Загитовой, но Алина действовала бы точно так же: защищала свою команду, обеспечивала всем необходимым, поддерживала каждого члена команды, сплачивала всех вокруг... И я уверен, при такой поддержке, никогда бы Зинина не упала, а выполнила свою программу до конца
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Rums67
Ответ NTLY
//Алина опять затмила всех, 24 спортсмена выступили на этом шоу, но говорят только о ней, наверное очень хорошо платят за хейт Алины// Наверное, хорошо платят за пиар Алины, раз выступили 24 спортсмена, а говорят только о ней.
У КМ обнулили баллы.
Алина ещё и виновата?
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Вадим Калинин
Один "товарищ с крашеной челкой"был не согласен, пытался замылить ситуацию с отъемом баллов и унижением молодой фигуристки каким то фейр-плейем. Но унас народ простой - поднял его на смех. Спасибо Саша, но хотелось бы услышать эти слова пораньше. Как говорится - "дорога ложка к обеду"...
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Rums67
Ответ Сальхов Тулупов
Всё так... Только не в пылу страсти, а достаточно рассудительно, учитывая, что ей вопрос-манипуляцию задали)))) и это Алине в плюс. Не колеблется.
"Халява" радостно принятая и подвела синих.
Они расслабились, уверовали в своих сильных контента МО на ПП и попадали. Сам контент у них был высокий, по 4 четверные.
+10
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supepper
Энберт добрый человек. Сейчас такая доброта очень большая редкость.
+4
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Ирина Чунаева
Ответ 22somebody22
Загитова своим поведением на КПК лишний раз доказала,что она невоспитанная деревенщина . Человек абсолютно не знает,как вести себя в обществе.Она улюлюкала как слабоумная даже во время прокатов серьёзных драматических программ.
Мы все чувствуем, как к нам относятся. Алина изначально настроена на победу и заряжает своей энергетикой всю команду, поэтому ей верят, ей доверяют и не сомневаются в своих силах и в результате! Как сказала Тарасова - Алина не умеет врать. Молодец Алина! Так держать!
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Андрей Лоел
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Pelageya_20
Ответ NTLY
//Алина опять затмила всех, 24 спортсмена выступили на этом шоу, но говорят только о ней, наверное очень хорошо платят за хейт Алины// Наверное, хорошо платят за пиар Алины, раз выступили 24 спортсмена, а говорят только о ней.
вам лучше знать, вы ведь на ветках Алины частый гость
+14
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Rums67
1. "Фейр-пле́й" радостно сказал пресс секретарь команды "Нас не догонят" Траньков на обнуление результата фигуристки из КМ.
2. О, нам Халява, радостно захлопали в ладоши спортсмены из "нас не догонят" и расслабились.
3. "Это очень правильно обнулить баллы наших соперников" Камила
4. Это не честно - подумали фигуристы красной машины и сконцентрировались на своих прокатах.
5. " Я чуть чуть не согласна" - капитан красной машины, думая о стратегии выступления, о мотивации , о понятии духа КМ после силового изъятия баллов. И победа КМ.
ВЫВОД:
Халава вред синим.
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NTLY
Ответ Савосмна Лидия
Алина опять затмила всех, 24 спортсмена выступили на этом шоу, но говорят только о ней, наверное очень хорошо платят за хейт Алины, думаю заказчик поменялся, возможно их уже несколько
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Светлана Сущинина
Ответ За рулём Ж9
До сих пор опрашивают? И нарвались на адекватное мнение Энберта?)) Конечно, регламента, согласна. А Веронику, славу Богу, Алина поддержала🙏 За что та ей благодарна.
Ещё месяц будут опрашивать.Ну,любит спортс Алину странною любовью.Она им интепесна,как никто.
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Larsy_tan
Спасибо Александру! 👏👏👏
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As per
Интересно, почему журналисты до сих пор раздувают эту тему? Задание выдали? Почему-то им спорт неинтересен, а нужно организовать скандал на ровном месте.
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Мар-ина
Смешно говорить соревнующимся спортсменам что это было всего лишь шоу. Энберт прав, правила соревнований должны чёткими.
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Вера Цура
Ответ 22somebody22
Загитова своим поведением на КПК лишний раз доказала,что она невоспитанная деревенщина . Человек абсолютно не знает,как вести себя в обществе.Она улюлюкала как слабоумная даже во время прокатов серьёзных драматических программ.
Ну вот этого не надо, пожалуйста. Алина и воспитана, и доброжелательна, и ведёт себя достойно, и умеет работать в команде. Настоящий капитан!
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Александр Шульгин
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