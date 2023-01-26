Энберт о реакции Загитовой на потерю баллов на Кубке Первого канала: «Это ошибка регламента, а не Алины. Она чувствует, что ответственна перед командой, хочет победы своей команды»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании высказался о реакции на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат фигуристки .

– Наверняка слышал, как критиковали Алину за ее ответ про уравновешивание баллов команд после травмы Анастасии Зининой. Твое мнение?

– Мне кажется, Алина уже знает вкус победы на Кубке Первого канала, чувство командного единения. Я как участник Олимпиады абсолютно четко ощущал разницу между личным и командным турниром. Она хорошо чувствует командный дух.

Представьте, Алина заряжена, в таком кураже борьбы. Это ошибка регламента, а не Алины. Она чувствует, что она ответственна перед командой, она хочет победы своей команды.

Для нас турнир – полуигра, но внутри команд прилив адреналина, и ты проникаешься чувством команды, что ты должен двигать ее вперед. В будущем в регламенте, думаю, такие случаи предусмотрят.

Это раздуто, она находится с головой в турнире, прямой эфир. Нормально, что в пылу страсти она хочет больше баллов своей команде. Турнир новый, есть куда его улучшать, – сказал Энберт.

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