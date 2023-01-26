Энберт о реакции Загитовой на потерю баллов на Кубке Первого канала: «Это ошибка регламента, а не Алины. Она чувствует, что ответственна перед командой, хочет победы своей команды»
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании Александр Энберт высказался о реакции Алины Загитовой на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат фигуристки Вероники Яметовой.
– Наверняка слышал, как критиковали Алину за ее ответ про уравновешивание баллов команд после травмы Анастасии Зининой. Твое мнение?
– Мне кажется, Алина уже знает вкус победы на Кубке Первого канала, чувство командного единения. Я как участник Олимпиады абсолютно четко ощущал разницу между личным и командным турниром. Она хорошо чувствует командный дух.
Представьте, Алина заряжена, в таком кураже борьбы. Это ошибка регламента, а не Алины. Она чувствует, что она ответственна перед командой, она хочет победы своей команды.
Для нас турнир – полуигра, но внутри команд прилив адреналина, и ты проникаешься чувством команды, что ты должен двигать ее вперед. В будущем в регламенте, думаю, такие случаи предусмотрят.
Это раздуто, она находится с головой в турнире, прямой эфир. Нормально, что в пылу страсти она хочет больше баллов своей команде. Турнир новый, есть куда его улучшать, – сказал Энберт.
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Это надо додуматься было, такое сделать, аннулировать чистейший прокат.
Если бы Кэп не высказалась от таких организаторов следующий шаг, это убрать и ПП Яметовой. Очень удобно запасную не надо искать. Хорошо сказала и подстегнула к действию Алина!
А ведь решение на поверхности лежало для продолжения этого шоу- турнира, как они его называют , а фигуристы катали сложнейшие проги при этом. Нивелируют труд спортсменов. Не могли хорошо подумать прежде , чем решение принимать!
Настоящий капитан победителей!
Алина ещё и виновата?
Они расслабились, уверовали в своих сильных контента МО на ПП и попадали. Сам контент у них был высокий, по 4 четверные.
2. О, нам Халява, радостно захлопали в ладоши спортсмены из "нас не догонят" и расслабились.
3. "Это очень правильно обнулить баллы наших соперников" Камила
4. Это не честно - подумали фигуристы красной машины и сконцентрировались на своих прокатах.
5. " Я чуть чуть не согласна" - капитан красной машины, думая о стратегии выступления, о мотивации , о понятии духа КМ после силового изъятия баллов. И победа КМ.
ВЫВОД:
Халава вред синим.