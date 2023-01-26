Морис Квителашвили: «Прокатом не доволен. У меня постоянно проблемы с здоровьем, нормального тренировочного процесса нет»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание Морис Квителашвили сборная Грузии Фигурное катание

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (16-е место).

«Прокатом не доволен, конечно. У меня постоянно какие-то проблемы с здоровьем последнее время – то травма, то температура вдруг, нормального тренировочного процесса нет. Нога после осенней травмы так и болит.

Сейчас в Москве (я прилетал на праздники домой) я что только ни делал – и физиотерапия, и лазер, и процедуры разные, даже МРТ сделали. Врачи сказали, что там воспаление костного мозга, что звучит не очень, согласен, но хотя бы не перелом.

Ошибок было много в прокате – сегодня на всех прыжковых элементах я ошибался, поэтому по технике сложно было набрать приличные баллы. Каждый прыжок отбрасывал меня все дальше и дальше.

Элементы, на которых я должен набирать баллы, не пошли совсем – не получились. В общем, выступление мое тут уже вряд ли назовешь успешным – произвольная программа тут не спасет, но буду выходить и катать, что могу», – приводит слова Квителашвили корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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32 комментария

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Ezhevika33
Ответ Gemma157
Гы, был бы это фигурист Мишина или Соколовской, то тут бы все устроили плач ярославны и массовую истерику из-за того, что больного фигуриста заставляют выходить на лед
Это другое).
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Савосмна Лидия
Ответ Elena Savanuk
Мдаа.. Какая-то полоса невезения у Мориса с самого начала этого сезона со здоровьем. Выздоравливай, Морис и возвращай свою былую форму поскорее !
Вместо тренировок на шоу катался
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grey9610212
цыган пенял, на то что лошадок часто менял.....
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fewral
"Даже МРТ")
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Lekmcz
Ответ Евгения Гринева
Он в прошлом сезоне говорил, что проблем со здоровьем нет
"Поднимите руку у кого ничего не болит".
+3
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Евгения Гринева
Ответ Lekmcz
Какой затык? Юзу закончил карьеру в 26 потому что здоровье сказало выбираешь соревнования, я выхожу из чата. Мориси соревнуется дольше, да не распространялся, но это не значит что он был без травм и проблем. Просто не озвучивал.
Он в прошлом сезоне говорил, что проблем со здоровьем нет
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xlegend
Ну и где тут конспирологи, что он от военкомата бегает? Бегал бы, домой не прилетел. Видимо грузинская федра че-то намутила.
+2
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Lekmcz
Ответ Ольга Богданова
Видно, что на протяжении всего сезона есть проблемы. Уже появились мысли, что в голове затык, так как раньше о физическом здоровье не распространялся. К ЧЕ, кажется, очень похудел :( Здоровья, Морис! Обследуйся хорошенько и лечись! p.s. в такой ситуации я думаю оправдан был бы переход на упрошенный контент без квадов, прокаты наверняка были бы почище.
Какой затык? Юзу закончил карьеру в 26 потому что здоровье сказало выбираешь соревнования, я выхожу из чата. Мориси соревнуется дольше, да не распространялся, но это не значит что он был без травм и проблем. Просто не озвучивал.
+4
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+4
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Lekmcz
Ответ Whiskey cat
Жаль, что ушел от ТШТ, сразу результаты сильно упали, тут в купе с проблемами по здоровью вообще все плохо. Морису здоровья.
А кто ему в ТШТ мешал нормально каться? Кривая техника наверное, и ему 27 лет. Ну камон, уже не мальчик.
+4
-3
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oleg
Прокатом не доволен. У меня постоянно проблемы с здоровьем,
И коньки мешают. А уж про лед вобще молчу.... такой скользкий.
+2
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-6
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Whiskey cat
Жаль, что ушел от ТШТ, сразу результаты сильно упали, тут в купе с проблемами по здоровью вообще все плохо. Морису здоровья.
+5
-2
+3
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Олимпионик
Отрезанный ломоть
+1
-4
-3
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Shtirly
А что случилось с тренировочным процессом у Мориса?
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Елена
Пора на пенсию и в шоу.
+1
-3
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Додик Аксель
Успешного Морису проката ПП ! В Москве подлечиться до ЧМ, а потом можно уделить больше внимание своим проблемам со здоровьем. Удачи !
+2
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Brokkoli
Все равно любим
+6
-2
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Elena Savanuk
Мдаа.. Какая-то полоса невезения у Мориса с самого начала этого сезона со здоровьем.
Выздоравливай, Морис и возвращай свою былую форму поскорее !
+7
-1
+6
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Ольга Богданова
Видно, что на протяжении всего сезона есть проблемы. Уже появились мысли, что в голове затык, так как раньше о физическом здоровье не распространялся. К ЧЕ, кажется, очень похудел :(
Здоровья, Морис! Обследуйся хорошенько и лечись!
p.s. в такой ситуации я думаю оправдан был бы переход на упрошенный контент без квадов, прокаты наверняка были бы почище.
+11
-1
+10
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Fili2
Наверное Морису нужно просто вернуться в Москву. Дома и стены помогают. Здоровья тебе!
+11
-2
+9
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Anneta28
Да уж, не мальчик уже, 28 лет в марте будет, пора завязывать со спортом, зачем так насиловать свой организм.
+16
-3
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Ева Майская
Морис, не унывай! Крепкого здоровья!
Все равно на тебя приятно смотреть ) За столько сезонов абсолютно свой, практически родной )
Удачи в ПП!
+26
-3
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Ирина Лазерева
Морис, удачи ❤️
+10
-1
+9
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Gemma157
Гы, был бы это фигурист Мишина или Соколовской, то тут бы все устроили плач ярославны и массовую истерику из-за того, что больного фигуриста заставляют выходить на лед
+11
-15
-4
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Anna Stefan
Морис, наверное, так и собирается докатывать сезон. А от нагрузок воспаление, видно, усугубляется. Чтобы подлечиться, нужно делать перерыв в тренировках. Тогда хоть в межсезонье занялся бы плотно здоровьем🙏🙏🙏
+12
-1
+11
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Lapo Elkann
Морис , здоровье главное. Зрители тебя полюбили. Удачи .
+17
-4
+13
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