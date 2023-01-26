Морис Квителашвили: «Прокатом не доволен. У меня постоянно проблемы с здоровьем, нормального тренировочного процесса нет»

Грузинский фигурист прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (16-е место).

«Прокатом не доволен, конечно. У меня постоянно какие-то проблемы с здоровьем последнее время – то травма, то температура вдруг, нормального тренировочного процесса нет. Нога после осенней травмы так и болит.

Сейчас в Москве (я прилетал на праздники домой) я что только ни делал – и физиотерапия, и лазер, и процедуры разные, даже МРТ сделали. Врачи сказали, что там воспаление костного мозга, что звучит не очень, согласен, но хотя бы не перелом.

Ошибок было много в прокате – сегодня на всех прыжковых элементах я ошибался, поэтому по технике сложно было набрать приличные баллы. Каждый прыжок отбрасывал меня все дальше и дальше.

Элементы, на которых я должен набирать баллы, не пошли совсем – не получились. В общем, выступление мое тут уже вряд ли назовешь успешным – произвольная программа тут не спасет, но буду выходить и катать, что могу», – приводит слова Квителашвили корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.