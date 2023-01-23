Загитова после Кубка Первого канала: «Красная Машина» снова первая! Это просто нереальные эмоции! У нас впереди еще не одна победа»

Теги женское катание Алина Загитова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам и партнерам по команде после участия в Кубке Первого канала.

Ранее команда Загитовой «Красная машина» победила команду Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«Красная Машина» снова первая! Это просто нереальные эмоции! Несколько дней в таком напряжении, переживаешь за каждого члена команды, и вот она, долгожданная победа.

Хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, они выкладывались на все 200%. У нас впереди еще не одна победа.

Команда «Нас не догонят», вы тоже большие молодчинки, благодарю за то, что держали в тонусе и не давали расслабляться.

Отдельное внимание хочу уделить нашим болельщикам! Ваша поддержка – это то, из-за чего получать кубок было в сто раз приятнее», – написала Загитова в телеграм-канале.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок

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378 комментариев

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Николь Тян
Ответ Askorbinka
А Самарину роллов мало досталось, он и обиделся в ПП)
Походу Самарин всегда недоедает 😅
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Оля Куприянова
Поздравляю капитана Алину Загитову с триумфом на Кубке! Настоящий капитан умеет постоять за свою команду и что такое благородство в спорте знает очень хорошо! Давайте предложим " некоторым" победителям отдать свои победы проигравшим и посмотрим на их реакцию.В спорте всегда есть победитель и он есть.Есть соревнование,хотя это и спортивное шоу,значит,есть и победитель.Орги могли придумать более благородный выход,например,предложить Валиевой выступить...Уж свои 69 баллов она точно заработала...Кого- то отправляют на ЧМ- 18 после гриппа и никому нет дела до самочувствия спортсмена...И спортсмен рискует репутацией,но приносит стране квоты для ЧМ-19...Вот это благородство в спорте.Поэтому "Красная машина" с Алиной Загитовой 3 год подряд выигрывает Кубок.
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ЛилУ
Ответ Ольга Ив
Форму спустили только в команде синих??? Ну может хватит уже, ну правда. Ну проиграли и ладно. Ребята все довольны, обе команды.
Вы не правы, я не пытаюсь как-то оправдать синих или поныть, как их поклонники, что команды неравные. Но да, конкретно у этих спортсменов, возможно, и пик формы был на ЧР, где он важнее. А в целом, нет ничего нестабильнее, чем выступления одиночников.
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IIURI
Фортовая девочка ! ЛУЧШАЯ !!!
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Дикобразка
Ответ Lale Ganbarova
Кажется, вы не видели видео. В нем не было Самоделкиной и Муравьевой, только Акатьева была рядом и еще какой-то парень попал в кадр. А так да, Аделька реальна сказала, что это не они нас, а мы должны их поддерживать, убогих
Полная версия была в сторис у Алины. Все вместе сидели за одним столом. Непонятно Зачем было вырезать этот фрагмент если мы видели видео полностью
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Дикобразка
Ответ Bulkina
Ваш вариант тоже звучит некрасиво. Вообще если выставлять 10 секундный ролик, то зачем именно тот в котором обсуждаются соперники? Цель была вызвать очередной конфликт и осуждение Петросян. Цель достигнута. Алина ведь не в первый раз замечена за подобным. Это конечно не слив ЕП, но на месте Петросян я бы держалась от неё подальше.
Алина выставила сторис. Полную версию. Хейтеры оттуда вырезали только то что им надо было . Ведь можно же посмотреть самим а не верить слухам
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Дикобразка
Ответ Пользователь Гугла
Какой Алина капитан, было видно по лицам ребят на жеребьевке, радость и восторг на лицах, тех кто попал к Алине и уныние, даже растерянная обреченность на лицах тех, кто попал к синим, и не важно кто там капитан, важно что это не Алина, настолько все верят в успех только с Алиной и все знают что фортуна любит Алину, Галлямов светился как начищенный пятак, и когда после двух лет поражений, наконец то выграл кубок первого, то почти все время после награждения катался с ним не раставаясь и не отдавая надолго никому
Согласна. Самарин прям светился на жеребьевке от радости. Галлямов вообще кайфовал. А вот кто действительно расссроился это Алиев.
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AnnaPak
Ответ Maxol
Не пойму, а какое отношение Алина имеет к Красной Машине и ее победе. И почему "У нас впереди еще не одна победа". А если в следующий раз ее НАЗНАЧАТ капитаном белых, синих или еще каких-то? То тогда кто будут "МЫ"
На первом кубке Алине предложили быть капитаном и именно она с Этери Г. дала название и соответственно цвет, время первых совпало с запуском и съёмкой артистов в космосе .
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Андрей Красин
Алина опять сделала КПК интересным. Красивый праздник ФК получился, во многом благодаря ее стараниям. Поздравляю ее команду с красивой победой.
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Askorbinka
Ответ Gemma157
Ну еще бы не горели. Ни с того ни с сего нарисоваться, посветиться перед телекамерами и попиариться на спортсменах, а потом еще и себя причислить к победителям. Все как она любит 😆
Про капитаншу синих в точку! Не победила, но причислила себя к благородно кайфующим). Не судьба ее командам побеждать. И вы знаете почему.
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Askorbinka
Ответ Николь Тян
Алиеву только за КП заплатили. 😅
А Самарину роллов мало досталось, он и обиделся в ПП)
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Toradora
Ответ Зоя Кудряшова
Девочка, окоротись. Твоя заслуга там только в том, что ты посидела на одной лавочке с ребятами действующими фигуристаи. Команда так же твоя как и луна на небе.
А ребята, действующие фигуристы, большинство из которых пока не имеют никаких титулов в ФК, посидели на одной лавочке с чемпионкой всего в фк, единственной в стране! При этом, может быть, поняли, почему именно она стала абсолютной чемпионкой..
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Toradora
Ответ Пользователь Гугла
Оказывается фанклуб валиевой, намного токсичнее фан клуба медведевой, даже одиозного сергея сона переплюнули
Да, а уж этот трюк с вычитанием баллов в пользу синих совсем свёл репутацию команды ниже плинтуса. Даже не попытались отыграть сами, а КМ легко вернули эти вычтенные баллы. Всячески пытались захейтить Загитову за недоработку оргов, а в результате выглядела слабой команда синих именно из за этих поддавков. , Может, из за этого парни и развалились, из за халявной поддержки...
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Toradora
Ответ supepper
Камила, что ты сделала для команды? Сама же говоришь, что капитан там просто для картинки. Верни призовые. Или отдай их тем, кто делал всю работу, пока ты глазками хлопала.
Ради справедливости, капитаны получают гонорар от 1 канала, призовой фонд весь спортсменам.
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Toradora
Ответ Ольга Ольгина
Если мне не изменяет память, вы вчера вроде тоже на Алину за ее поддержку Вероники наезжали. А сегодня читать приятно.
Да, хейтер Алинин, иногда делает вид, что нет...
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Toradora
Ответ Turgumbekova Botagoz
Так у нее же нет соревнований. Она с 16 лет неликвид . У Камилы другие в приоритете
Прям с 16 и прям неликвид? Неликвид, кажется другая, пока дело не закрыто.
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Toradora
Ответ Туц
За три года уже несколько человек были капитанами на КПК но претензии почему то только к Алине
Работа такая, предъявлять претензии Загитовой Алине😉
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Toradora
Ответ Ирина Чунаева
У Алины прекрасные организаторские способности. Ей нравится то, что она делает, вкладывает в работу кусочек души. Энергетика и харизма просто зашкаливают. Сама горит и других зажигает. Алина -ОГОНЬ, наполняющий всех вокруг своим светом и теплом, для ПОБЕДЫ это самые лучшие качества.
Настоящий лидер и организатор, чувствует людей, очень внимательна к каждому спортсмену команды, и да, зажигалка😀
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Toradora
Ответ Зоя Кудряшова
Команда сильная, так подобрали. А капитан кто? Умелая обнимашка. Работа неоценимая сидеть на пятой точке.
Сидела на пятой точке синебелая, Алина вдохновенно и эмоционально болела, направляла свою команду на поддержку своих фигуристов во время выступления, в общем, сама все видела...
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Toradora
Ответ zzz-j
Так и Дима Алиев хотел, но не получилось... говорят и Муравьёва тоже к Алине хотела. Ребятам хотелось праздник и сплоченность в красной машине ощутить на себе, а не сидеть на подтанцовке у кв и ее пиара...
Да, Ками - не командный игрок, тем более не капитан🤫
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Toradora
Ответ royer
какие спортсмены из КМ ее благодарят? Кто-то не из хрустального персонально сказал о ней что-то хорошее? Мама Акатьевой написала в инсте пространный пост с благодарностями всем-всем, где в списке упомянута и АЗ, не более.
Ты не прав...
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supepper
Ответ Грибная Фея
Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять, что бренд красная машина не может проиграть. Это бренд! В отличие от команды синих. Я писала позавчера, что выиграет КМ, потому что Ромке надо потешить свое эго.
Быть может, красная машина и не может проиграть, но это не отменяет того, что "у нас впереди еще не одна победа" это просто шаблонная фраза, сказанная необдуманно, просто ради красного словца. Хотя лучше бы текст Алины был без этой фразы. Ее команда и так много раз выиграл, куда же еще)
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Вера Цура
Лучшая команда, лучший капитан! С заслуженной победой, ребята!
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supepper
Ответ Bulkina
Ваш вариант тоже звучит некрасиво. Вообще если выставлять 10 секундный ролик, то зачем именно тот в котором обсуждаются соперники? Цель была вызвать очередной конфликт и осуждение Петросян. Цель достигнута. Алина ведь не в первый раз замечена за подобным. Это конечно не слив ЕП, но на месте Петросян я бы держалась от неё подальше.
Если и некрасиво, то ваш менее правдоподобный вариант в разы некрасивее, согласитесь? Ситуация выеденного яйца не стоит, а шуму подняли...
Что касается "цель достигнута", с нашими российскими фанатами, которые высосут из пальца всё что душе угодно, тогда уж лучше ничего и никогда не выкладывать. А то мало ли что может послышаться им.
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Н.Евдокимова
В анонсе сказали "непобедимая" Алина Загитова, так и оказалось!
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