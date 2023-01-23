Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам и партнерам по команде после участия в Кубке Первого канала.

Ранее команда Загитовой «Красная машина» победила команду Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«Красная Машина» снова первая! Это просто нереальные эмоции! Несколько дней в таком напряжении, переживаешь за каждого члена команды, и вот она, долгожданная победа.

Хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, они выкладывались на все 200%. У нас впереди еще не одна победа.

Команда «Нас не догонят», вы тоже большие молодчинки, благодарю за то, что держали в тонусе и не давали расслабляться.

Отдельное внимание хочу уделить нашим болельщикам! Ваша поддержка – это то, из-за чего получать кубок было в сто раз приятнее», – написала Загитова в телеграм-канале.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок