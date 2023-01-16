Медведева о противостоянии с Загитовой на Кубке Первого канала: «Медийно это очень полезная тема для турнира, но нужно ли оно мне лично? Надо будет обсуждать с организаторами»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что примет участие в Кубке Первого канала. 

– Скоро состоится Кубок Первого канала. Стоит ли вас ждать на нем в какой-нибудь роли?

– В расписании пока что стоит. Однако у нас много ивентов меняется… Но, в общем, в расписании у меня есть Кубок Первого канала, поэтому пока что ждите, ха-ха. Все окей. Если ничего не поменяется, то да.

– Дебютный Кубок Первого канала начался с вашего противостояния с Алиной Загитовой. В этом году, если предложат, готовы вернуться к нему? Или оно уже изжило себя?

– Давайте сначала предложат, а потом уже будем думать. Понятное дело, что, наверное, медийно это очень полезная тема для развития данного турнира, но нужно ли оно мне лично? Думаю, это нужно будет обсуждать с организаторами.

– Как вы считаете, какие варианты противостояний еще можно было бы использовать?

– Мне кажется, если любого болельщика фигурного катания спросить, все они вам скажут, что эти противостояния надоели. Люди хотят поддержки. Люди хотят не противостояния, а единения.

Мне кажется, было бы интересно, если бы все в одной куче соревновались. Но это лично мое мнение, я могу быть не права, – сказала Медведева. 

«Меня не трогай – я не пахну». Перепалка Загитовой и Медведевой после командного турнира фигуристов

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16 комментариев

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Евгения Гринева
Ну как же надоели, вот всем как раз больше зашел первый кпк с истериками и срачками, чем второй с дружбой-жвачкой
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Тайга86
Ответ Алена Иванова
Комментарий удален модератором
Когда есть что пихать и со словарным запасом все ок, можно делать все что угодно - применять сленг, иностранные словечки и в это же время по русски строчить как из пулемета. Это называется развитость и умение выражать свои мысли, применяя всевозможные обороты. Искусственно - когда накануне разучиваешь текст речи, не умеешь импровизировать и всецело нуждаешься в посторонней помощи и подсказках.
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Ирина Чунаева
Ответ Алена Иванова
Комментарий удален модератором
Ну что Вы! Навка на заключительном ЛП так хвалила, так хвалила Женюру, что у меня уши слиплись от елея. Может хочет вместо Анны к себе забрать? (Вообще-то она любит ОООчень статусных фигуристов.) Навка женщина не предсказуемая, тасует фигуристов по шоу, как колоду.
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Дудабот Уно
Ответ Marina_TCA
На фоне выкрутасов действующих спортсменов сборной их конфликт с Загитовой выглядит крайне бледно и уже немного ретро.
Ламповый такой)
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Rums67
Ответ Лека-Лека
Упаси бог. Лучше команды Алинки и Анечки. Вот где точно грязи не будет.
Большую грязь чем перед началом ЛП в этом сезоне в адрес Алины не лилось никогда. Когда впиховали Щ. В ЛП.
Лгали, чернили Алину в угоду Щ.
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Rums67
Ответ Tata777
Не нужно и не медийно....там все понятно. А вот Плю с Ягудином я бы посмотрела
Если только в словесной перепалке.
На льду Плющенко в очень хорошей форме.
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Е...С
Ответ Tata777
Не нужно и не медийно....там все понятно. А вот Плю с Ягудином я бы посмотрела
Настоящие гиганты.
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Лека-Лека
Ответ Tata777
Не нужно и не медийно....там все понятно. А вот Плю с Ягудином я бы посмотрела
Упаси бог. Лучше команды Алинки и Анечки.
Вот где точно грязи не будет.
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Viks
Ответ Ирина Чернявская
Вы всегда придираетесь к словам или это личная ваша неприязнь к Медведевой?
Всегда.
+3
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Marina_TCA
На фоне выкрутасов действующих спортсменов сборной их конфликт с Загитовой выглядит крайне бледно и уже немного ретро.
+5
0
+5
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Ирина Чернявская
Ответ Viks
но нужно ли оно мне лично? Надо будет обсуждать с организаторами» --- Личное всегда с организаторами обсуждаешь?
Вы всегда придираетесь к словам или это личная ваша неприязнь к Медведевой?
+6
-3
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Wintersun
Ответ Tata777
Не нужно и не медийно....там все понятно. А вот Плю с Ягудином я бы посмотрела
Боже, упаси. Это будет полный треш
+2
-2
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Алена Иванова
Комментарий удален
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Н.Ф.
Будет торговаться?
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Лека-Лека
Весьма сомнительно, что кому-тоиз спортсменов нужно и полезно ЕДИНЕНИЕ с МЖ.
Замараться об нее легко, отмыться потом сложновато будет.
Да и общество МЖ никому популярности не добавит.
+7
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Tata777
Не нужно и не медийно....там все понятно. А вот Плю с Ягудином я бы посмотрела
+1
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Viks
но нужно ли оно мне лично? Надо будет обсуждать с организаторами» --- Личное всегда с организаторами обсуждаешь?
+5
-3
+2
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