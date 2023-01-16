Медведева о противостоянии с Загитовой на Кубке Первого канала: «Медийно это очень полезная тема для турнира, но нужно ли оно мне лично? Надо будет обсуждать с организаторами»

Двукратная чемпионка мира рассказала, что примет участие в Кубке Первого канала.

– Скоро состоится Кубок Первого канала. Стоит ли вас ждать на нем в какой-нибудь роли?

– В расписании пока что стоит. Однако у нас много ивентов меняется… Но, в общем, в расписании у меня есть Кубок Первого канала, поэтому пока что ждите, ха-ха. Все окей. Если ничего не поменяется, то да.

– Дебютный Кубок Первого канала начался с вашего противостояния с . В этом году, если предложат, готовы вернуться к нему? Или оно уже изжило себя?

– Давайте сначала предложат, а потом уже будем думать. Понятное дело, что, наверное, медийно это очень полезная тема для развития данного турнира, но нужно ли оно мне лично? Думаю, это нужно будет обсуждать с организаторами.

– Как вы считаете, какие варианты противостояний еще можно было бы использовать?

– Мне кажется, если любого болельщика фигурного катания спросить, все они вам скажут, что эти противостояния надоели. Люди хотят поддержки. Люди хотят не противостояния, а единения.

Мне кажется, было бы интересно, если бы все в одной куче соревновались. Но это лично мое мнение, я могу быть не права, – сказала Медведева.

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