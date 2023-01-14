Арзамасова и Кацалапов победили в «Ледниковом периоде», Медведева и Федотов – 2-е

Актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира в танцах на льду одержали победу в проекте « ».

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании и актер Федор Федотов стали вторыми.

Третье место разделили две пары: – Марат Башаров и – Иван Скобрев.