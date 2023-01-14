Арзамасова и Кацалапов победили в «Ледниковом периоде», Медведева и Федотов – 2-е
Актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов одержали победу в проекте «Ледниковый период».
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и актер Федор Федотов стали вторыми.
Третье место разделили две пары: Оксана Домнина – Марат Башаров и Виктория Синицина – Иван Скобрев.
мы с Замолодчиковой будем инициировать проведение расследования работы судей, а также наглый фаворитизм изи.