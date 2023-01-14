Арзамасова и Кацалапов победили в «Ледниковом периоде», Медведева и Федотов – 2-е

Теги Оксана Домнина Иван Скобрев Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Медведева Ледниковый период Фигурное катание

Актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов одержали победу в проекте «Ледниковый период».

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и актер Федор Федотов стали вторыми.

Третье место разделили две пары: Оксана Домнина – Марат Башаров и Виктория Синицина – Иван Скобрев.

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина С
Ответ Екатерина Ивановская
Ну как же не дать Кацу победы, там истерика у этого болвана начнется. Уверена, что другие пары были ничуть не хуже.
Вы так уверены, что победу отдали Никите Кацалапову, а не Елизавете Арзамасовой-Авербух?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Другая_
Я пару раз посмотрела в декабре передачу, ну реально эта пара хорошо каталась, так что претензии на счет жены в этот раз не особо в тему) Как по мне, главная претензия в может быть только в том, что Арзамасовой дали самого сильного партнера) Ну и Скобрев был хорош, но тут вообще не честно, он конькобежец)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Васильков
Как обычно у местных лазеров зависть к успешным людям...ну с диванов то виднее))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Princess23
Ответ mahatma_gandi
Меня больше смущает, что ТАМ ДЕЛАЕТ БАШАРОВ!!!
абьюзеры должны держаться рядом Башаров + Кацалапов.... лидеры турнира
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mahatma_gandi
Меня больше смущает, что ТАМ ДЕЛАЕТ БАШАРОВ!!!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ Евгений Румкин
Очень рад за Никиту, но по мне выйграли Вика и Ваня)
Просто Вика не жена Авербуха;)) поэтому только 3я
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Кто банкет продюссирует, того жена и побеждает;)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Как неожиданно! (нет)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Almost Grey
это подлый заговор против всеми любимой иконы фигурки!
мы с Замолодчиковой будем инициировать проведение расследования работы судей, а также наглый фаворитизм изи.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Дружба11
не надо было смотреть этот треш,чтобы изначально не догадаться кого изя сделает "побеждательницей".... Браво Изя, ниже некуда-какой дурной сценарий,в том числе семейного распила бюджетных бабок на третьесортные шоу с женами -побеждательницами.народ не переваривал арзамасову твою, но ты сделал "значительный вклад" в полное неприятие вашей "ячейки"
Да ладно. Телешоу, которое никто не смотрит. Не жалко, пусть побеждает..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Изяславич видимо решил жену порадовать 😆
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Жена продюссера победила, ничего удивительного. Учитывая еще и то, что муженек и партнера жене отличного подобрал.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SALMON
Ответ cmorblr
Надо проверить на допинг. Тогда наша Женька будет первой и соберет наконец-то большой шлем.
😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black&White
Очередной хороший муж. Какая прелесть. Ахахахаха
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Похлебаева
Ответ Екатерина Ивановская
Ну как же не дать Кацу победы, там истерика у этого болвана начнется. Уверена, что другие пары были ничуть не хуже.
Почему Вы оскорбляете нашего спортсмена???
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cmorblr
Надо проверить на допинг. Тогда наша Женька будет первой и соберет наконец-то большой шлем.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
На Пекин
Ответ Frost30
Медведева опять вторая.
В прошлом году была третьей)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Ответ Галина Александрова
Не смотрела ... Есть мера, но Илья видимо не знает про это.
прекрасный коммент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Competition Score
СК продолжают увеличивать бюджет семьи.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Они, шо, эти жены дома им скандалы что ли катают? Одни жены кругом побеждают.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Frost30
Медведева опять вторая.
Серебро с золотым отливом©🙃
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Румкин
Очень рад за Никиту, но по мне выйграли Вика и Ваня)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Румкин
Ответ Дудабот Уно
Ох, что-то вы от нас скрываете, слишком он вас затрагивает)))
Это любовь😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
Медведева уже сколько лет не выступает, а до сих пор на пьедестале
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
О.Н.Т.
Так это было известно хрен знает когда
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий