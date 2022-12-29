Авербух о конкуренции в ледовых шоу: «Все продукты, которые делают Навка, Плющенко и я, очень высокого качества. Мы создали некий Бродвей»
Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о конкуренции с Евгением Плющенко и Татьяной Навкой в сфере ледовых шоу.
«Мы все сконцентрированы на своих проектах, всем желаю удачи, все в одной лодке. Когда появилось много проектов, было опасение, что произойдет перенасыщение рынка.
Но все продукты, в первую очередь, которые делают Таня, Женя и я, объективно очень высокого качества. Мы друг друга не нахваливаем, просто если вы посмотрите, какого уровня мировые проекты, то улыбнетесь.
Я не говорю о гала-шоу, они действительно там прекрасны, а спектакли – ну так... А получилось, что, наоборот, возник интерес, появился ажиотаж. Мы создали некий Бродвей.
Кажется, что на Бродвее миллион мюзиклов, и все должны друг другу мешать, но, наоборот, он аккумулирует всех поклонников. Аншлаги на одной улице. Я думаю, и у нас теперь улица качественных проектов.
Мы можем сто раз говорить, успешны они или нет, но мы все продолжаем их, а они коммерческие, построены на зрительском интересе. Значит, у каждого есть зрители, каждому это интересно.
Нельзя говорить, что я родоначальник, в СССР были ледовые театры Татьяны Тарасовой, Игоря Бобрина, но на пост-советском пространстве я возродил эти шоу. Еще 20 лет назад делал в «Лужниках» проект, в котором каталась маленькая Вика Синицина, ставшая потом олимпийской чемпионкой.
В моем шоу катался Марк Кондратюк, который стал олимпийским чемпионом. У меня есть своя история, свое понимание. Но главное – что я не концентрируюсь на новогодних представлениях.
Главное для меня – «Анна Каренина», «Кармен», «Ромео и Джульетта», это взрослые спектакли для взрослой аудитории. Большие церемонии – Универсиада, чемпионат мира, режиссером которых я был. А новогодние представления больше для души», – сказал Авербух.
Особенно у Жени с его Рудковской 🙄🤦♀️
И ни копейки субсидий, конечно.