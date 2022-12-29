Авербух о конкуренции в ледовых шоу: «Все продукты, которые делают Навка, Плющенко и я, очень высокого качества. Мы создали некий Бродвей»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о конкуренции с Евгением Плющенко и Татьяной Навкой в сфере ледовых шоу. 

«Мы все сконцентрированы на своих проектах, всем желаю удачи, все в одной лодке. Когда появилось много проектов, было опасение, что произойдет перенасыщение рынка.

Но все продукты, в первую очередь, которые делают Таня, Женя и я, объективно очень высокого качества. Мы друг друга не нахваливаем, просто если вы посмотрите, какого уровня мировые проекты, то улыбнетесь.

Я не говорю о гала-шоу, они действительно там прекрасны, а спектакли – ну так... А получилось, что, наоборот, возник интерес, появился ажиотаж. Мы создали некий Бродвей. 

Кажется, что на Бродвее миллион мюзиклов, и все должны друг другу мешать, но, наоборот, он аккумулирует всех поклонников. Аншлаги на одной улице. Я думаю, и у нас теперь улица качественных проектов.

Мы можем сто раз говорить, успешны они или нет, но мы все продолжаем их, а они коммерческие, построены на зрительском интересе. Значит, у каждого есть зрители, каждому это интересно.

Нельзя говорить, что я родоначальник, в СССР были ледовые театры Татьяны Тарасовой, Игоря Бобрина, но на пост-советском пространстве я возродил эти шоу. Еще 20 лет назад делал в «Лужниках» проект, в котором каталась маленькая Вика Синицина, ставшая потом олимпийской чемпионкой.

В моем шоу катался Марк Кондратюк, который стал олимпийским чемпионом. У меня есть своя история, свое понимание. Но главное – что я не концентрируюсь на новогодних представлениях.

Главное для меня – «Анна Каренина», «Кармен», «Ромео и Джульетта», это взрослые спектакли для взрослой аудитории. Большие церемонии – Универсиада, чемпионат мира, режиссером которых я был. А новогодние представления больше для души», – сказал Авербух.

9 комментариев

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Светлана Менова
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Бродвей... 🤣 Да пусть занимается своими шоу, но избавит нас от своего бездарного комментирования танцев на льду. Сколько можно уже его приглашать в эфир? Даже болельщики могут лучше рассказать о передержанных поддержках и причине снижения уровней на дорожках лучше, чем он.
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Anna Stefan
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=== все продукты, в первую очередь, которые делают Таня, Женя и я, объективно очень высокого качества===
Особенно у Жени с его Рудковской 🙄🤦‍♀️
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Anna Stefan
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===они коммерческие, построены на зрительском интересе== 🤨
И ни копейки субсидий, конечно.
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EmperorNazer
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Бродвей... Илья, я все понимаю, от излишней скромности вы никогда не страдали, но надо же хоть немного берега видеть.
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Osik92
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Как же надоел пиар этих бездарных шоу
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Алексей ПК
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Ответ Sektor_5
Изя, к качеству как раз много вопросов.
Молодцы! А если всё то же самое, но не за государственный счет?
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Ольга Боднарюк
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Ещё бы этот Бродвей не дербанил бы бюджет
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Глафира Бахтиярова
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Эти продукты давно просрочены и протухли. Их просто каждый год в новую обертку за государственный счет заворачивают.
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Sektor_5
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Изя, к качеству как раз много вопросов.
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