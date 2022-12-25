Ирина Роднина: «Мужское катание стало лучше даже по сравнению с прошлым годом. Сейчас ситуация обнадеживает»

Теги сборная России Ирина Роднина мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о ситуации в мужском одиночном катании в России.

«Мужское катание стало лучше даже по сравнению с прошлым годом. Это точно. На Олимпийских играх мужчины были сплошное разочарование, никакой надежды не было. А сейчас ситуация обнадеживает.

Кондратюк? Теперь мы его не видим. Все очень по-разному подходят к спорту. Например, в женском катании мы хотим видеть красавиц-девушек. А в мужском катании хочется видеть творчество и мужество. Мне кажется, мужчины более лиричны и артистичны в своих программах», – сказала Роднина.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да у нас сейчас прекрасная ситуация в МО - лучшая в мире. Вон на ЧЯ и посмотреть толком не на кого, ну может кроме Уно. И ЧСША еще неизвестно что покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toplady
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Петр- открытие и восхищение, Глеб и Андрей боль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Solomakha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А как своевременно изменился уровень МО. Зачем нам до этого нужны были хорошие результаты на международных стартах и ОИ? Другое дело - сейчас на внутренних турнирах, самое то.
Еще немного и наши одиночники достигнут венца своей карьеры, потрясая воображение сочинцев (летом) и арабов (зимой) в роли семерых гномов в "волшебных сказках" Навки.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария С
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Маргарита В Сафронова
Даже Роднину победили наши мужчины. Значит, правда, усилились. Я теперь за Петра буду болеть.
Очередная надежда...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наша мужская одиночка видела всякое, но мы любим ее, несмотря не на что.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ayla
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Парни у нас второй год интереснее девушек, имхо
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даже Роднину победили наши мужчины. Значит, правда, усилились. Я теперь за Петра буду болеть.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий