Ирина Роднина: «Мужское катание стало лучше даже по сравнению с прошлым годом. Сейчас ситуация обнадеживает»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о ситуации в мужском одиночном катании в России.

«Мужское катание стало лучше даже по сравнению с прошлым годом. Это точно. На Олимпийских играх мужчины были сплошное разочарование, никакой надежды не было. А сейчас ситуация обнадеживает.

? Теперь мы его не видим. Все очень по-разному подходят к спорту. Например, в женском катании мы хотим видеть красавиц-девушек. А в мужском катании хочется видеть творчество и мужество. Мне кажется, мужчины более лиричны и артистичны в своих программах», – сказала Роднина.