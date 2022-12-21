Ирина Роднина: «По достижениям, титулам и катанию Валиева – фаворит чемпионата России»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о фаворитах чемпионата России, который стартует 22 декабря в Красноярске.

«Не знаю, буду ли смотреть чемпионат России. Все будет зависеть от моего расписания. Я пока еще работающий человек.

Мне тяжело назвать фаворита, но, если брать по всем достижениям, титулам и катанию, — это Валиева. Один из главных фаворитов. Но в спорте может как ошибиться фаворит, так и замечательным образом откататься аутсайдер. Поэтому нельзя быть наперед уверенным в чем-то.

С точки зрения зрелищности турнира отсутствие Коляды — потеря, для каких-то будущих результатов – нет. Если у нас год выпадает без международных стартов, то лучше поберечь свое здоровье. Он правильно поступил», — сказала Роднина.