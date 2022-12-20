Бетина Попова: «Валиева фаворит чемпионата России при чистых прокатах. Но сложно предсказать, кто где окажется»

Бывшая российская фигуристка поделилась ожиданиями от чемпионата России, который пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.

«У девушек будет не менее яркий турнир, чем у мужчин и пар, в этот раз им будет сложно затмить остальные виды, однако намечается очень интересная борьба. Конечно, там тоже будет сложно определить победителя, хотя при чистых прокатах, скорее всего, фаворит.

Пожелаем всем чистых прокатов, но если брать спортивный аспект, что может что-то не получиться – тут уже воля случая, все девочки у нас очень сильные, все на уровне, сложно предсказать, кто где окажется.

У мужчин будет сильнейшая схватка. Я бы согласилась с тем, что в парах и у мужчин будет куда интереснее, наверное, более непредсказуемым видом будут все-таки мужчины, потому что там за тройку могут бороться все. Мужчины в этом сезоне показывают хороший уровень, очень яркое катание, интересные программы, хорошие стабильные четверные.

Думаю, у мужчин будут очень хорошие выступления, рассчитываю на это, хочется пожелать удачи всем ребятам.

В парах будет безумно интересно – мы видели, что на прыжковом турнире наши сильнейшие пары исполняли вообще четверные элементы. У нас очень много талантливой молодежи, которая наконец-то подобралась, безумно много пар, на которых интересно будет смотреть», – рассказала Попова.