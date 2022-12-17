«Загитова не тянет, хотя очень старается. Надо принять волевое решение заняться чем-то другим». Роза Сябитова о работе фигуристки на ТВ

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Телеведущая Роза Сябитова оценила работу олимпийской чемпионки Алины Загитовой на телевидении.

Сейчас Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Будем честными. Я могу сказать, что она не тянет, хотя очень старается. Это видно. Я тоже имею разряд по фигурному катанию, но чемпионкой я не стала.

У нас так много профессиональных актеров, которые могут стать прекрасными ведущими. Негоже отбирать хлеб, ну негоже. Я бы посоветовала не заниматься этой историей, это принесет больше разочарований.

Надо принять волевое решение заняться чем-то другим. Говорю любя. Она очень органична внешне, но когда начинает говорить…» – отметила Сябитова.

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

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