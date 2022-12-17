«Загитова не тянет, хотя очень старается. Надо принять волевое решение заняться чем-то другим». Роза Сябитова о работе фигуристки на ТВ

Телеведущая Роза Сябитова оценила работу олимпийской чемпионки Алины Загитовой на телевидении.

Сейчас Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Будем честными. Я могу сказать, что она не тянет, хотя очень старается. Это видно. Я тоже имею разряд по фигурному катанию, но чемпионкой я не стала.

У нас так много профессиональных актеров, которые могут стать прекрасными ведущими. Негоже отбирать хлеб, ну негоже. Я бы посоветовала не заниматься этой историей, это принесет больше разочарований.

Надо принять волевое решение заняться чем-то другим. Говорю любя. Она очень органична внешне, но когда начинает говорить…» – отметила Сябитова.

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту