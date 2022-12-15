«Сбербанк» поздравил Щербакову с победой в номинации «Спортсменка года»: «Аня своим примером вдохновляет нас не сдаваться перед трудностями, верить в себя»
«Сбербанк» поздравил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову с победой в номинации «Спортсменка года» Национальной спортивной премии.
Щербакова является амбассадором «Сбербанка».
«Аня своим примером вдохновляет нас не сдаваться перед трудностями, верить в себя и двигаться вперед. Желаем олимпийской чемпионке сверкать на всех экранах 💚», – говорится в телеграм-канале банка.
«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир
Комментарии