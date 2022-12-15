«Сбербанк» поздравил Щербакову с победой в номинации «Спортсменка года»: «Аня своим примером вдохновляет нас не сдаваться перед трудностями, верить в себя»

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«Сбербанк» поздравил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову с победой в номинации «Спортсменка года» Национальной спортивной премии. 

Щербакова является амбассадором «Сбербанка». 

«Аня своим примером вдохновляет нас не сдаваться перед трудностями, верить в себя и двигаться вперед. Желаем олимпийской чемпионке сверкать на всех экранах 💚», – говорится в телеграм-канале банка.

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир 

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