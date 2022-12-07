«Хейтерз гонна хейт». Траньков опубликовал фото с Загитовой с жеребьевки чемпионата России по прыжкам

Олимпийский чемпион опубликовал совместное фото с с жеребьевки чемпионата России по прыжкам.

Загитова и Траньков были ведущими мероприятия.

«Хейтерз гонна хейт», – написал Траньков.

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

«Кто не скажет «вау», тот вонючка». Жеребьевка прыжкового чемпионата по фигурке – что это было?

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент