«Хейтерз гонна хейт». Траньков опубликовал фото с Загитовой с жеребьевки чемпионата России по прыжкам

Теги Максим Траньков телевидение Алина Загитова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал совместное фото с Алиной Загитовой с жеребьевки чемпионата России по прыжкам. 

Загитова и Траньков были ведущими мероприятия.

«Хейтерз гонна хейт», – написал Траньков. 

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

«Кто не скажет «вау», тот вонючка». Жеребьевка прыжкового чемпионата по фигурке – что это было?

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

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