Ставиский о текущем сезоне «Ледникового периода»: «В блокадном Ленинграде работали театры. Как бы ни было сложно вокруг, необходимо переключаться»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду рассказал о работе хореографом в проекте .

– Главная претензия к нынешнему сезону «Ледникового периода»: в стране тяжелые времена, а вы тут веселитесь...

– Вспомните: в блокадном Ленинграде работали театры. Человеческий мозг так устроен, что не может функционировать без ярких красок. Если все кругом будет черным-черно, то и люди станут черными. Как бы ни было сложно вокруг, все равно необходимо переключаться. К тому же, многие наши номера очень жизненные. Хочется верить, что они несут добро и свет.

– Почему вы не работаете как тренер в профессиональном спорте?

– Я помогал в группе . C огромным удовольствием с ней сотрудничал и, надеюсь, еще буду работать. Но «Ледниковый», как любит повторять Илья, это моя семья. Если семья зовет – нельзя отказаться.

– Почему вы сделали выбор в пользу шоу, а не группы Крыловой? Неужели не интересней ставить программы профессиональным классным фигуристам, чем возрастным любителям?

– На самом деле, когда катаешься с непрофессионалом, даже классный танцор может открыть для себя много нового. Как правильно вести партнершу, как делать шаги, как добиваться синхронности... Профессионалы и так все делают, а тут важно именно уметь направить и помочь.

В спорте, например, у тебя есть пять пар, ты поставил в начале года пять программ – и весь год они их катают. А здесь новые постановки каждую неделю. Это держит в тонусе, заставляет включать мозги, постоянно искать новую музыку, новые идеи... – отметил Ставиский.

«В блокадном Ленинграде работали театры. Если кругом будет черно, то и люди станут черными». Кто и как делает «Ледниковый период»?