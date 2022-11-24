Владимир Морозов: «Авербух предлагал участвовать в «Ледниковом периоде», но сегодня совместить это со спортивной карьерой не представлялось возможным»

Серебряные призеры Игр Евгения Тарасова и высказались о возможном участии в проекте «Ледниковый период».

Морозов: Илья Авербух предлагал нам участвовать в проекте, но сегодня совместить это со спортивной карьерой не представлялось возможным, и мы выбрали спорт. А с кем хотел бы встать в пару, я не буду рассказывать.

Тарасова: Я бы поучаствовала. Но спорт требует максимум отдачи. Если в будущем получу приглашение от Ильи, то с удовольствием попробую.

– Вы принимали участие в ледовых шоу Этери Тутберидзе и Ильи Авербуха. Как вам этот опыт? В чем разница подходов и форматов?

Морозов: Уже несколько лет мы работаем с Ильей Авербухом. В его шоу выступают как действующие спортсмены, так и чемпионы прошлых лет. Он сам ставит показательные номера для своих шоу, его проекты — это всегда много творчества.

В шоу у Этери Георгиевны в первом отделении мы всегда исполняем нашу соревновательную программу, а во втором уже показательный номер. И очень многим зрителям нравится такой формат, потому что, к примеру, в этом году они смогли вживую посмотреть Олимпийские программы своих любимых спортсменов.

– В этом году вы завоевали свои вторые олимпийские медали. Какие цели вы ставите перед собой теперь?

Морозов: Сейчас сложно далеко строить планы, есть цели, которые хочется реализовать, но многое зависит не только от нас.