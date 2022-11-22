Сергей Полунин: «Ильиных в этом году не тренирует»

Артист балета, жених олимпийской чемпионки Сочи-2014 в команде Елены Ильиных Сергей Полунин сообщил, что его невеста сейчас не занимается тренерской деятельностью.

Ранее она работала в академии Евгения Плющенко.

– Дети в основном на Елене?

– Когда идет «Ледниковый период», мы Елену вообще не видим. Три месяца она каждый день с 9 утра до часу ночи на катке. Сейчас компактнее производство передачи, за неделю-полторы надо поставить два номера. Это сильный стресс. Причем я знаю, что все участники все время на льду – независимо от уровня подготовки.

– Но Елена сейчас меньше тренирует, насколько понимаю.

– В этом году не тренирует, да, но все время на льду. Так что ждем Елену с детьми дома, ха-ха. Потом будем проводить с ними максимальное время, – сказал Полунин.

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