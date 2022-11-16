Софья Акатьева: «Во время проката Тутберидзе крикнула «Давай!», потому что нельзя было сдаваться, нужно было ехать дальше»

Российская фигуристка ответила на вопросы после произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

Акатьева во время проката трижды упала – с тройного акселя и дважды с четверного тулупа.

– Сонь, искренне хочу сказать, что все это проходящее, уходящее. Самое главное – работать над собой. Я сейчас хочу поговорить не по прокату, а как ты настраиваешь себя перед ним?

– Сегодня, видимо, не получилось полностью себя настроить.

– А как ты думаешь, из-за чего это было?

– После проката сразу думала о том, что хочу это все исправить.

– Не думала, как Камила (Валиева), потом зайти?

– Нет, таких мыслей не было. У меня обычно потом они появляются – почему же нельзя еще раз выйти и все это перекатать.

Но я думаю, что буду больше работать, чтобы не допускать ошибок таких.

– Когда ты проезжала мимо бортика, где стоял тренерский штаб, Этери Георгиевна тебе что-то крикнула. Я первый раз вижу, чтобы она говорила что-то спортсменам во время проката.

– Она крикнула «Давай!», потому что нельзя было сдаваться, нужно было ехать дальше, чтобы не терять прокат, – сказала Акатьева.

«Ну че ты сразу не поехала никуда?» Акатьева завалила прокат и закончила серию побед для Тутберидзе