Дмитрий Алиев: «У меня нет определенной цели на сезон, я, скорее, получаю удовольствие от процесса»

Чемпион Европы по фигурному катанию рассказал о целях на сезон и поддержке болельщиков.

– Два этапа [Гран-при России] – два первых места. Ожидали этого? И ощущаете ли сейчас драйв?

– В целом я, конечно, двумя победами доволен. При этом у меня нет определенной цели на сезон, я, скорее, получаю удовольствие от процесса. Евгений Владимирович (Рукавицын) видит, что я воодушевлен, а я уже читаю его как книгу, и вот этот процесс обмена позитивной энергией я чувствую.

Но понимаю, что нужно стабилизировать исполнение обеих программ, и короткой, и произвольной, показывать результат, который я хочу и который мы планируем с тренерами. В Казани перед произвольной программой мне помог форс-мажор в виде травмы стопы, которая заставила меня собраться. Но специально эти форс-мажоры искать не будешь. Хочется с холодной головой подходить к каждому турниру. И радовать людей.

В Казань приехала моя большая группа поддержки – из Петербурга люди, из Москвы, из разных городов. Я многих знаю, мы общаемся. Накидали мне Пикачу, других игрушек.

Да, знаю, что за мной семья, тренерский штаб, но еще и столько людей, которые ездят за мной по соревнованиям. Наверное, раньше я как-то этого не улавливал. А сейчас прямо чувствую и понимаю, что от меня должна быть отдача на льду. Не имею права выступить как-то халатно, подвести их. Поэтому мое им уважение и благодарность за то, что они являются частью моей формы. Они как бы меня тоже держат, – сказал Алиев.