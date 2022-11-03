Тарасова поздравила Плющенко с 40-летием: «Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко с днем рождения.

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 40 лет.

«Женя, с днем рождения! Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером!

Здоровья и счастья! С уважением, ТАТ», – написала Тарасова в инстаграме.

«Я бы назвал его Шекспиром фигурного катания по широте творческого диапазона». Мишин поздравил Плющенко с 40-летием