Тарасова поздравила Плющенко с 40-летием: «Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером!»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко с днем рождения.
Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 40 лет.
«Женя, с днем рождения! Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером!
Здоровья и счастья! С уважением, ТАТ», – написала Тарасова в инстаграме.
«Я бы назвал его Шекспиром фигурного катания по широте творческого диапазона». Мишин поздравил Плющенко с 40-летием
Комментарии