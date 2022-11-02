Екатерина Миронова: «Мы сейчас единственная пара в Питере по мастерам. Какой смысл нам уезжать в Москву?»

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали о работе с тренером Кириллом Алешиным и поделились мыслями о переезде в Москву.

– С этого года к вашей группе присоединился Кирилл Алешин в качестве второго тренера. Каким образом строится ваша совместная работа?

Миронова: Да все делаем – и технику, и какие-то кусочки танцев правим, и гоняет он нас. Как любой хороший тренер, он многозадачный.

Устенко: Пытаемся выжать весь потенциал из Кирилла.

Миронова: Нам, правда, очень повезло, мы рады, что он приехал.

Устенко: Для нас это огромный плюс, потому что легче справляться на тренировках, когда не один специалист в команде. Один берет одну пару, другой – вторую… Плюс у каждого тренера свой взгляд на определенные вещи: хочется услышать мнение одного, мнение второго, мнение третьего. Как на соревнованиях – судья номер один, номер два, номер три – кому что нравится, кому что не нравится…

– А думали ли когда-нибудь о том, чтобы переехать в Москву и попробовать себя там?

Миронова: На самом деле, вопрос достаточно легкий. Конечно, мысли были, но подумайте сами: мы сейчас единственная пара в Питере по мастерам. Мы хотим представлять свой регион, свой город, нас здесь поддерживают. Какой смысл нам уезжать в Москву? Это первая причина. Вторая причина: а кто нас ждет в Москве? Понятно, что мы можем позвонить, попроситься и так далее, но…

Устенко: Одно дело, когда ты сам проявляешь инициативу, другое дело, когда тебя к себе зовут.

Миронова: Нас здесь все устраивает, с нами работает не один специалист, условия очень даже хорошие. Может быть, получше, чем где-то в Москве. По крайней мере, сейчас всё развивается. Мысли бывают разные, но переезд в Москву – точно нет.

Устенко: Я говорил – нет предела совершенству, всегда хочется чего-то большего, но, например, можно воспользоваться возможностью приехать в Москву, покататься, набраться опыта и обратно – в культурную столицу.