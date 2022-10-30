Илья Авербух: «Рад, что Кондратюк победил. Наша с ним новая произвольная программа получила очень хорошие отзывы»

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Хореограф Илья Авербух отреагировал на победу Марка Кондратюка на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

«Рад, что Марк Кондратюк победил. Получила очень хорошие отзывы наша с ним новая произвольная программа, которую мы успели сделать после Гран-при.

Впереди еще много работы, но здорово, что уже есть победы.

Объективно, Марк и должен был выигрывать. Он был прогнозируемым фаворитом, потому что является действующим чемпионом России», – сказал Авербух.

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