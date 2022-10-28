Мемориал Дениса Тена. Эгадзе, Жиренбаев, Литвинцев, Бралин представят произвольные программы

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28 октября на Мемориале Дениса Тена в Алматы мужчины представят произвольные программы.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 11.55 по московскому времени.

Первая разминка

1. Елисей Волков (Казахстан) 

2. Корнел Витковски (Польша)

3. Семен Данильянц (Армения)

4. Олег Мельников (Казахстан) 

Вторая разминка

5. Рахат Бралин (Казахстан)

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

7. Диас Жиренбаев (Казахстан)

8. Ника Эгадзе (Грузия)

Положение после короткой программы

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 71,81

2. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 68,52

3. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 64,00

4. Рахат Бралин (Казахстан) – 62,47

5. Олег Мельников (Казахстан) – 57,62

6. Семен Данильянц (Армения) – 55,62

7. Корнел Витковски (Польша) – 47,23

8. Елисей Волков (Казахстан) – 46,82

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