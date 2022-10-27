Самарин о «Ледниковом периоде»: «Если бы это совмещалось с тренировочным графиком, пошел бы. Интересно попробовать кататься в паре»
Российский фигурист Александр Самарин рассказал об отношении к шоу «Ледниковый период» и желании попробовать себя в парном катании.
– «Ледниковый период» смотрите?
– На это просто нет времени. Вот если бы меня позвали в этот проект…
– Неужели пошли бы?
– Если бы это совмещалось с моим тренировочным графиком, думаю, да.
– Многие действующие фигуристы относятся к этому шоу как к продукту, чего уж скрывать, второго сорта.
– Я смотрю на это несколько иначе. Во-первых, это выступление на зрителях, то есть ты гарантированно получишь реакцию и дополнительные эмоции в ответ. Во-вторых, мне было бы реально интересно попробовать кататься в паре.
– По ходу спортивной карьеры вам такая мысль приходила в голову?
– В плане тренировочного упражнения мы иногда делали какие-то парные перебежки. Но это так, для общего развития. Своего рода интерактив. Кататься в паре в «Ледниковом» – это другое. Надо учиться чувствовать партнера, осваивать какие-то новые элементы. Лишним этот навык точно не будет. Плюс – соревновательный момент. Плюс – новые знакомства, медийность и так далее. Так что, с моей точки зрения, это достаточно интересный проект.
– Я удивлена на самом деле, что вам никогда не предлагали попробовать себя в парном катании. И ростом вы вышли, и руки длинные, и силой не обделены…
– Мысли такие у меня появлялись. Но я отдавал себе отчет в том, что нужно было пораньше об этом задумываться, не в моем нынешнем возрасте. А сейчас – ну куда? Тем более что у меня были проблемы со спиной. А в парном катании это едва ли не основной инструмент. Нет сильной спины – делать там нечего, – сказал Самарин.
Комментарии