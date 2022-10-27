Самарин о «Ледниковом периоде»: «Если бы это совмещалось с тренировочным графиком, пошел бы. Интересно попробовать кататься в паре»

Российский фигурист рассказал об отношении к шоу «Ледниковый период» и желании попробовать себя в парном катании.

– «Ледниковый период» смотрите?

– На это просто нет времени. Вот если бы меня позвали в этот проект…

– Неужели пошли бы?

– Если бы это совмещалось с моим тренировочным графиком, думаю, да.

– Многие действующие фигуристы относятся к этому шоу как к продукту, чего уж скрывать, второго сорта.

– Я смотрю на это несколько иначе. Во-первых, это выступление на зрителях, то есть ты гарантированно получишь реакцию и дополнительные эмоции в ответ. Во-вторых, мне было бы реально интересно попробовать кататься в паре.

– По ходу спортивной карьеры вам такая мысль приходила в голову?

– В плане тренировочного упражнения мы иногда делали какие-то парные перебежки. Но это так, для общего развития. Своего рода интерактив. Кататься в паре в – это другое. Надо учиться чувствовать партнера, осваивать какие-то новые элементы. Лишним этот навык точно не будет. Плюс – соревновательный момент. Плюс – новые знакомства, медийность и так далее. Так что, с моей точки зрения, это достаточно интересный проект.

– Я удивлена на самом деле, что вам никогда не предлагали попробовать себя в парном катании. И ростом вы вышли, и руки длинные, и силой не обделены…

– Мысли такие у меня появлялись. Но я отдавал себе отчет в том, что нужно было пораньше об этом задумываться, не в моем нынешнем возрасте. А сейчас – ну куда? Тем более что у меня были проблемы со спиной. А в парном катании это едва ли не основной инструмент. Нет сильной спины – делать там нечего, – сказал Самарин.