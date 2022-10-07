Загитова на вопрос Утяшевой, занято ли ее сердце: «Возможно»

Олимпийская чемпионка рассказала о личной жизни.

– Когда ты задумаешься о личной жизни так, чтобы всерьез? Сейчас понятно, вольные хлеба, хочешь работать. Или уже задумалась?

– Ну… Это сложный вопрос, я на личные темы обычно никогда не говорила. Думаю, это как-то само придет. Возможно, есть уже…

– У нас немножко эксклюзивчика, ура! Расскажи, расскажи, он блондин, брюнет?

– А вот это уже вы напишите туда, в комментарии куда-нибудь. Я не очень люблю вот на эту тему…

– Но сердце твое занято уже?

– Возможно, – сказала Загитова в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».