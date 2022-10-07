Загитова на вопрос Утяшевой, занято ли ее сердце: «Возможно»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о личной жизни.
– Когда ты задумаешься о личной жизни так, чтобы всерьез? Сейчас понятно, вольные хлеба, хочешь работать. Или уже задумалась?
– Ну… Это сложный вопрос, я на личные темы обычно никогда не говорила. Думаю, это как-то само придет. Возможно, есть уже…
– У нас немножко эксклюзивчика, ура! Расскажи, расскажи, он блондин, брюнет?
– А вот это уже вы напишите туда, в комментарии куда-нибудь. Я не очень люблю вот на эту тему…
– Но сердце твое занято уже?
– Возможно, – сказала Загитова в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».
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