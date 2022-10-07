Мемориал Панина. КМС. Дикиджи, Полянский, Димитриев, Угожаев, Лазарев, Зонов представят произвольные программы

7 октября на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге юноши представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Владислав Дикиджи.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 16.25 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия 38».

Вторая разминка

10. Тимофей Столяренко

11. Кирилл Власов

12. Кирилл Андрусик

Третья разминка

13. Максим Бадави

14. Эдуард Карартынян

15. Илья Строганов

16. Даниил Федосимов

17. Николай Логинов

18. Дмитрий Шелковников

Четвертая разминка

19. Федор Зонов

20. Лев Лазарев

21. Николай Угожаев

22. Арсений Димитриев

23. Михаил Полянский

24. Владислав Дикиджи

Положение после короткой программы

1. Владислав Дикиджи – 86,05

2. Михаил Полянский – 85,97

3. Арсений Димитриев – 83,58

4. Николай Угожаев – 83,41

5. Лев Лазарев – 82,33

6. Федор Зонов – 82,14

7. Дмитрий Шелковников – 79,96

8. Николай Логинов – 78,69

9. Данил Федосимов – 74,81

10. Илья Строганов – 74,79

11. Эдуард Карартынян – 73,22

12. Максим Бадави – 71,96

13. Кирилл Андрусик – 71,78

14. Кирилл Власов – 71,77

15. Тимофей Столяренко – 70,02