Александр Энберт: «Теперь буду смотреть международные соревнования не ради эмоций от победы наших, а просто ради интереса к фигурному катанию»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде заявил, что в этом сезоне будет следить как за российскими, так и за международными турнирами.

«Честно, за нашими спортсменами всегда интересно следить, но все равно масштаб чемпионата мира ощущаешь немного по-другому. Даже если в одиночном катании выходят три наши спортсменки и ты понимаешь, что они будут бороться за победу только между собой, как на чемпионате России, в любом случае тот факт, что японки и американки поджимают, добавляет каких-то эмоций. Здесь же этого не будет.

Так что в эмоциональном плане и Гран-при России, и какие-то новые турниры, которые будут устраиваться взамен крупных международных чемпионатов, получатся для меня более спокойными. Но вот в плане уровня и техники наши турниры не будут глобально уступать мировой серии Гран-при.

Хотя в мужском одиночном было бы интересно посмотреть на борьбу наших фигуристов с американцами и японцами, да и в танцах тоже есть сильные иностранные пары, которые хотелось бы увидеть.

В общем, я буду смотреть и наши соревнования, и международные. Я хотел бы оставаться в курсе всего, что происходит в мире.

Фигурное катание постоянно движется куда-то, живет своей жизнью, там появляются новые тренды. Теперь я буду смотреть международные соревнования не ради того, чтобы испытать эмоции от победы наших спортсменов, а просто ради интереса к фигурному катанию», – сказал Энберт.