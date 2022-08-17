Никита Кацалапов: «Главное отличие шоу от соревнований – отсутствие нервов. Участвуя в шоу, мы ощущаем легкость, а на спортивных стартах – сильный стресс»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, чем отличаются выступления в ледовых шоу и на соревнованиях.

– В чем специфика фигурного катания на ледовом шоу? Расскажите, чем это отличается от выступления на соревнованиях?

Синицина: Между соревнованиями и шоу существует огромная разница, и сравнивать их не очень правильно. Например, в шоу «Аленький цветочек» мы выступаем в массивных театральных костюмах на относительно небольшой арене.

А на соревнованиях выходим на большие катки, примеряем образы, которые позволяют свободно выполнять сложные элементы. И это только малая часть отличий.

Кацалапов: Конечно, самое главное отличие шоу от соревнований — отсутствие нервов. На спортивных стартах сердце выпрыгивает из груди, это сильный стресс. А участвуя в шоу, мы ощущаем легкость, получаем от процесса огромное удовольствие и делимся этими эмоциями со зрителями.

– Подготовка к шоу требует столько же репетиций, сколько ваши привычные тренировки? Или у вас все-таки бывает время на отдых?

Кацалапов: Подготовка к шоу начинается заранее. Все учат свои роли, готовятся к прокатам, примеряют костюмы. В шоу мы также выполняем технически сложные элементы, которые нужно регулярно оттачивать.

Поэтому даже во время тура продолжаем репетировать, чтобы в глазах зрителя все выглядело максимально слаженно. По возможности стараемся отдыхать и очень радуемся, когда удается сделать это.

Синицина: В случае с «Аленьким цветочком» нам хватило всего нескольких дней, чтобы все отрепетировать. Мы уже выступали с этим шоу ранее и имели представление о нем, примерно понимали, что от нас потребуется.

Если же это новое шоу, то, конечно, нужно куда больше времени. Необходимо выучить все сцены, шаги, растанцовки. Но, несмотря на это, репетиции перед шоу занимают намного меньше времени, чем подготовка к спортивным соревнованиям.